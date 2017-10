Eurodolar zůstává pod tlakem podnikatelských nálad

Eurodolar zůstává i nadále pod tlakem velmi dobrých podnikatelských nálad (včera ISM ve službách) a eskalace separatistických tendencí v Katalánsku. Situace ve Španělsku se přitom může dále dramatizovat, neboť včera vystoupil španělský král a postavil se na stranu jestřábů volajících po jednotě země. To si samozřejmě vyžádalo ostrou proti-reakci od katalánského prezidenta, který přislíbil kroky k vyhlášení deklarace nezávislosti. Medvědi na eurodolarovém trhu mohou být tedy v klidu - minimálně do pátečních dat z amerického trhu práce.



Zlotý včera mírně posílil na výstupy ze zasedání polské centrální banky a to přesto, že NBP hodnotí ekonomiku velmi neutrálně (navzdory rostoucí inflaci a velmi silné ekonomice). Guvernér NBP Glapinsky nicméně připustil, že se nyní bude čekat, s čím přijde listopadová prognóza. Ta by měla zvednout jak odhady růstu, tak inflace a být tudíž pozitivní pro zlotý.