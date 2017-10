Zápis ze zářijového jednání ECB by mohl přinést pár detailů o pokračování QE (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní obchodování na trzích by mělo zůstat klidné. Nejdůležitější událostí bude zveřejnění zápisu ze zářijového zasedání ECB, ale ani to by nemělo přinést nic zásadně nového. Ve středoevropském regionu nás nečeká dokonce vůbec nic zajímavého.

Kalendář předpovídá velmi klidný den

Zápis ze zářijového zasedání ECB by měl udělat jasněji v tom, jak evropští bankéři chtějí pokračovat v programu odkupu aktiv. Zdá se, že většina členů Rady guvernérů se kloní spíše k uvolněnější měnové politice i vzhledem k tomu, že na posledním zasedání došlo k revizi inflačního výhledu směrem dolů. My se domníváme, že program odkupu aktiv bude prodloužen do června 2018, ale objem odkupovaných cenných papírů bude snížen na 40 mld. EUR. Od poloviny příštího roku pak očekáváme, že program bude dále utlumován o 10 mld. EUR čtvrtletně.

ADP report nepřinesl vůbec žádné překvapení

Nejzajímavějším údajem včera byl ADP report z trhu práce. Ten ukázal na vytvoření 135 tis. nových pracovních míst, přesně jak ukázal tržní odhad. Na obchodování tak neměl vliv a kurz společné evropské měny proti dolaru proplouval včerejším obchodováním bez velkých výkyvů, když se držel nedaleko úrovně 1,175 USD/EUR.

Koruna posouvá dlouhodobé rekordy

Koruna včera i přes absenci nových dat pokračovala v posilování. Její kurz proti euru se posunul na nové pointervenční maximum ve výši 25,83 CZK/EUR. Podobný vývoj zaznamenaly i další regionální měny. Maďarský forint si připsal přibližně čtvrt procenta, nicméně odpoledne své zisky odevzdal a na konci domácího obchodování se pohyboval přibližně na 312,0 HUF/EUR. Polský zlotý si připsal 0,3 % a jeho kurz se nachází velmi blízko 4,303 PLN/EUR, přestože polská centrální banka (NBP) včera na svém zasedání znovu ponechala sazby na jejich historicky nízké hodnotě. I přes současnou vyšší inflaci zůstala rétorika NBP holubičí, když guvernér Glapinski na tiskové konferenci prohlásil, že první zvýšení sazeb očekává až v roce 2019. My se však domníváme, že přijde již kolem poloviny příštího roku.

Dnešek by nic zajímavého ze středoevropského regionu nabídnout neměl.