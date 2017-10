Za co budeme u lékaře platit? Strany odhalily své plány

Co by mělo v rámci zdravotní péče zůstat zadarmo a za co by se mělo platit? A jak chtějí zabránit odchodu českých lékařů do zahraničí? Redakce TN.cz srovnala programové priority nejsilnějších stran v oblasti zdravotnictví.

V dalším volebním speciálu přinášíme srovnání plánů nejsilnějších českých politických stran v oblasti zdravotnictví. Právě zdravotnictví je pro mnoho voličů tématem, podle kterého se rozhodují, komu ve volbách dají svůj hlas. Měly by být obnoveny zdravotnické poplatky a co by mělo zůstat zadarmo?

Strany se shodly na tom, že nic jako zdravotnictví zdarma neexistuje. Základní zdravotní péče by ale měla být českým občanům poskytována bezplatně a hrazena ze zdravotního pojištění. Měly by ale být zavedeny nadstandardy, za něž si bude možné připlatit.

Aby zůstala zachována úroveň zdravotní péče, je podle KDU-ČSL potřeba hledat další zdroje prostředků pro zdravotnictví. "Navrhujeme, aby část daňových výnosu z prodeje tabáku, alkoholu a výnosů z hazardu šla právě do zdravotnictví. Dále jsme otevřeni diskuzi o možnosti připojištění občanů či o některých typech nadstandardů, které ale nesmí ohrozit přístup ostatních občanů ke zdravotní péči," napsali TN.cz lidovci.

TOP 09 se přímo zavazuje, že prosadí, aby občané měli právo zvolit si nadstandardní péči. Strana by navíc ráda zavedla možnost se pro takový případ připojistit. "Prosadíme možnost zvolit si jiný než plně hrazený materiál s doplatkem rozdílu cen. Nově také zajistíme plně hrazený účinný lék na každou diagnózu u drahé léčby," slibuje strana. Pro výši spoluúčasti chce zavést strop. Ke specialistovi by se podle TOP 09 mohlo chodit i bez předešlého doporučení praktického lékaře.

Piráti si vzali na mušku zdravotní pojišťovny. "Požadujeme reformu zdravotních pojišťoven, které si budou vzájemně konkurovat nabídkou a tlačit na kvalitu služeb. Chceme jasnou definici standardu a nadstandardu - příplatek za nadstandard zároveň přispívá ke kvalitě zdravotnictví," uvedli.

Na zdravotní pojišťovny se zaměřila i KSČM . Podle komunistů je osm zdravotních pojišťoven v České republice moc a jejich náklady na provoz odčerpávají ze systému velké prostředky. Zavedení regulačních poplatků KSČM odmítá. Připouští ale možnost, aby si pacienti připláceli za některé neléčebné postupy, kupříkladu lepší stravu.

Podle Starostů a nezávislých je potřeba jasně stanovit standard zdravotní péče. ODS podporuje "transparentní a efektivní připlácení za definovaný nadstandard při zachování dostupné a kvalitní péče bez přímé platby hrazené plně z veřejného zdravotního pojištění," uvedli občanští demokraté.

Po definici standardů, které by zahrnovaly veškerou dostupnou péči, volá také SPD . Souhlasí s připlácením za nadstandard "zahrnující služby hotelového a speciálního charakteru (extra strava, úroveň ubytování), zvýšenou kvalitu prevence, volbu konkrétního operatéra, nemocnice a lékařského pracoviště," napsala strana.

Odchodům lékařů do ciziny zabrání vyšší platy

Strany se vzácně shodly i na receptu, jak chtějí zabránit odchodu českých lékařů do zahraničí. Primárním nástrojem mají být vyšší platy hlavně u začínajících lékařů. Strany ale navrhují i další opatření.

Podle TOP 09 by měli brát plně kvalifikovaní lékaři alespoň trojnásobek průměrné mzdy a přidáno by měli dostat i nelékařští pracovníci v nemocnicích. Jako další krok navrhuje posílení elektronizace zdravotnictví, což má lékařům ubrat administrativní úkony.

Vedle zvýšení platů chtějí Piráti zrušit povinné přesčasy. "Každý zdravotník by měl mít možnost se svobodně rozhodnout, zdali bude pracovat přesčas za vyšší plat, anebo stráví svůj čas s rodinou či přáteli," napsali Piráti. Absolventi by měli absolvovat praxi v okresních nemocnicích, které mají lékařů nedostatek.

Na nedostatek lékařů na venkově se zaměřují také lidovci. "Každá obec nad 1000 obyvatel si zaslouží svého praktického, dětského a zubního lékaře," je přesvědčena KDU-ČSL . Do menších obcí je chce nalákat prostřednictvím stipendií pro studenty lékařských fakult a mladé lékaře či bonifikací výkonu zdravotní péče v menších obcích.

KSČM vidí vedle lepších platů recept také v lepších pracovních a vzdělávacích podmínkách pro lékaře. O lepším systému postgraduálního vzdělávání lékařů a jasné kariérní perspektivě mluví i ODS , která chce také ukončit údajnou diskriminaci soukromých ambulantních lékařů a praktiků. Předpokladem pro zvýšení platů je podle Starostů "zkrocení financí" ve zdravotnictví, kupříkladu digitalizací zdravotnických agend.

Podle SPD by měl nastupující lékař brát minimálně průměrnou mzdu. Po získání atestací by měl dostat výrazně přidáno. Lékařské fakulty by měly být více podporované a měly by přijímat více studentů. Ty sociálně slabší by měly podporovat formou stipendií. Strana také slibuje program pro podporu uplatnění lékařů v odlehlejších regionech. SPD je přesvědčena, že lékaři, kteří nyní působí v zahraničí, se do ČR vrátí "pokud zde bude bezpečné zázemí pro jejich rodinné plány, bez teroristických hrozeb islámských fanatiků".

Hnutí ANO a ČSSD ve stanoveném termínu odpověď na otázky TN.cz nezaslaly.