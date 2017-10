Zavřená hřiště, bazény i stadiony. Sportovci bez dotací živoří

Konec rekreačních sportovišť v Česku. Až k tomu může podle některých sportovních klubů dojít. Kvůli nedostatku financí od ministerstva školství přistupují ke krizovým plánům. Z programu na údržbu areálů totiž kluby nedostaly zatím žádné peníze. Musejí tak zavírat stadiony, tělocvičny nebo bazény a také propouštět. Dotace byly pozastaveny po květnové policejní razii ve fotbalové asociaci a na ministerstvu školství kvůli údajným podvodům při financování sportu. Od vypuknutí dotačního skandálu v českém fotbalu uplynulo pět měsíců. Stejně jako se čeká na první výsledky vyšetřování, tak stovky sportovních klubů čekají na peníze. Chybějí jim dotace na údržbu sportovišť. A někde už proto zavírají.

Dotační program číslo IV - tedy peníze na údržbu - ministerstvo školství zrušilo a nyní vypsalo nový. Na ten ale dosáhnou jen kluby s celostátní působností. Malé "vesnické" spolky tak jsou na suchu. České sportovní kluby hospodaří s majetkem za více než 60 miliard korun. Nedostatek peněz na jeho provoz a údržbu mohou pocítit především statisíce sportovců a to včetně dětí. Kluby tak sahají nejen k zavírání sportovišť, ale i k propouštění.

Finanční situace mnoha tělovýchovných jednot i sportovních klubů je podle České unie sportu už nyní kritická a proto její zástupci poslali dopis na ministerstvo školství, ve kterém žádají okamžitou nápravu.

Podle ministerstva kluby do budoucna o peníze nepřijdou. Jen chtějí přímě dotace sjednotit do jednoho programu, ovšem až od příštího roku. Dotace pokrývají třeba čtvrtinu nákladů na údržbu. V tělovýchovných jednotách to dělá i několik set tisíc korun.