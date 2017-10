Účtenková loterie běží teprve pár dní, kritici ji už chtějí zrušit

Čtyři dny běží účtenková loterie, ve které se dá vyhrát až milion korun. A ministerstvo financí si účast v loterii chválí. Od neděle bylo do soutěže přihlášeno kolem 160 tisíc účtenek.

Proti se ale postavily některé politické strany, které loterii chtějí zrušit. Podle nich porušuje zákon na ochranu osobních údajů.



Účtenky do loterie přibývají obřím tempem, jedna skoro každou vteřinu. Za tři dny celkem závratných 160 tisíc. Ministr financí Ivan Pilný je podle vlastních slov zájmem příjemně překvapen.

Z námi oslovených lidí se do účtenkovky nezapojil ani jediný. A řada z těch, kteří to chtěli udělat, to vzápětí vzdali. Přihlásit se do loterie můžete buď na internetových stránkách www.uctenkovka.cz, nebo pomocí aplikace v telefonu - a tady je první kámen úrazu.



Podle recenzí některých uživatelů totiž aplikace pořádně nefunguje, jeden člověk ji dokonce označil za ostudu ministerstva financí. Chválí ji jen málokdo.







A to není jediná kritika účtenkové loterie - někomu vadí i to, že při zpracování účtenky musíte zadat i DIČ (daňové identifikační číslo) podnikatele.

"My si myslíme, že účtenkovku takto špatně a protizákonně připravenou bychom měli zastavit. protože spěch, aby stihli účtenkovku před volbami šel na úkor zákonů," zlobí se volební lidr STAN Jan Farský.

Účtenková loterie ale běží dál. První výherci budou vylosování 15. listopadu a to z účtenek vydaných během října. Další pak vždy v měsíčních intervalech.