Souhrn 4.10. - Evropa vyhodnocuje rizika odtržení Katalánska, koruna silněji pod 26, ropa nejistá, BCPP v plusu, Pegas zastavil pád

12.h - Evropa mírně oslabuje kvůli blížící se katalánské nezávislosti, eurodolar vyčkává, ropa lehce v minusu, BCPP oslabuje,

10,30 h - BCPP brzdí silné emise Erste, KB či ČEZ. Sílu růst nalézají Unipetrol či Pegas

Hlavní zprávy dne





Pražská burza v polovině týdne dokázala překonat denní slabost a v samotném závěru se při podprůměrné likviditě přehoupla do plusu.Evropské trhy na tom byly různě. Hlavní silou byly pochybnosti respektive nejistoty kolem stále se hrotící situace v Katalánsku. Obecný index EuroStoxx klesal, ale například německé akcie se dokázaly povznést nad zmíněné problémy a růst.Pod tlakem byl dnes retailový sektor po bídných statistikách unijního maloobchodu, nedařilo se příliš utilitám po návrzích zastropování výdajů na energie ve Velké Británii. Nedařilo se ani těžbě surovin v souvislosti s obavami o vývoj cen ropy Růstovou protistranou byl dnes sektor automobilových výrobců reagující příznivě na silná data z USA.US trhy vstupují do středečního obchodování opatrně a s rozvahou.Eurodolar dnes osciloval převážně lehce nad včerejším závěrem. Koruna euru začala posilovat výrazněji pod hladinu 26 směrem ke svým 4letým maximům. Ropa dnes nejistá. Statistiky o vývoji stavu zásob a produkce v USA si z pohledu investorů poněkud protiřečí, když ukazují na jedné straně pokles stavu zásob, ale zároveň také pokračující růst produkce, výrazný propad dovozu a pokles aktivity tamních rafinerií. Americká WTI bojuje o udržení hranice 50 USD za barel. BCPP většinu dne podléhala lehkému prodejnímu tlaku na bankách, ale směrem k závěru se situace výrazně změnila a pod tlakem zůstaly pouze rakouské banky zatímco KB se vydala výrazněji do plusu a Moneta se dotáhla alespoň na nulu. Výrazně růstově dnes působil další zájem o akcie O2 a opětovně také Unipetrolu . Prvně jmenovaný těží především z argumentací kolem růstu cílových cen v doporučeních a komentářům naznačujícím očekávání poměrně silných a stabilních dividend v nejbližších letech.Za pozornost stálo ukončení poklesu u akcií Pegasu . Důležitou roli v tomto hraje určitě fakt blížícího se rozhodného data pro právo na loňskou dividendu, jež bude 13. října.