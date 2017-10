Volkswagen prý chce omezit konkurenci ze Škoda Auto

Vedení a odbory německé automobilky Volkswagen chtějí, aby se část produkce koncernové divize Škoda Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie. Snaží se tak omezit konkurenci, kterou značka Škoda představuje pro klíčovou koncernovou značku Volkswagen. Agentuře Reuters to řekly zdroje z podniku.



Příznivé recenze a ziskovost automobilů značky Škoda podle Reuters stupňují rivalitu uvnitř skupiny Volkswagen v době, kdy značka VW směřuje k rušení tisíců pracovních míst v rámci odbourávání nadbytečných kapacit v německých továrnách.





Německé odbory, které mají pod kontrolou polovinu dozorčí rady Volkswagenu, vidí v úspěchu škodovek hrozbu, ale zároveň i potenciální záchranný kruh. Podle zdroje blízkého dozorčí radě požadují, aby se část produkce škodovek přesunula do německých továren. Domnívají se také, že Škoda by měla platit vyšší poplatky za využívání hlavní koncernové platformy pro konstrukci automobilů označované jako MQB.Šéf značky VW Herbert Diess podle agentury Reuters také usiluje o to, aby ochránil budoucí modely VW před přímou konkurencí ze strany levnějších škodovek. Na nedávné schůzce vedoucích pracovníků podle zdrojů obeznámených se situací vyzval k větší diferenciaci mezi značkami VW a Škoda z hlediska cílových trhů a zákazníků."Zabýváme se budoucím postavením značek, ale diskuse stále pokračují," uvedl podle Reuters mluvčí koncernu. Odmítl ale k této problematice poskytnout další komentář.Předseda podnikové rady Škody Auto Jaroslav Povšík už minulý měsíc upozornil na možnost přesunu výroby následníka modelu Superb do Německa. "Zvažuje se přesun následníka modelu Superb do daleko dražší lokality v Německu, čemuž hodláme zabránit," řekl Povšík týdeníku Škodovácký odborář. Nástupce Superbu se ale neobjeví před rokem 2020."Jednou z klíčových komparativních výhod koncernu Volkswagen je možnost sdílení výrobních kapacit napříč značkami. Škoda Auto takto například zajišťuje výrobu vozů Seat ve svých závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách, nebo naopak využívá kapacit závodu Volkswagen v Bratislavě pro výrobu modelu Škoda Citigo," řekl ČTK mluvčí Škody Auto Zdeněk Štěpánek.Cílem značky VW je upevnit si vedoucí postavení v koncernu před uvedením řady nových elektrických automobilů na trh, tvrdí zdroje Reuters. Zástupci značky VW se podle zdrojů domnívají, že Škoda má nepoctivou výhodu v podobě kombinace německé technologie a levnější pracovní síly. V České republice činí mzdy ve zpracovatelském sektoru v průměru 10,10 eura na hodinu, zatímco v Německu je to 38,70 eura na hodinu, plyne podle Reuters z údajů německých statistiků.Provozní zisk divize Škoda Auto se v minulých třech letech více než zdvojnásobil na loňských 1,2 miliardy eur (31 miliard Kč ). Zisková marže v divizi tak dosáhla 8,7 procenta, což je v rámci koncernu Volkswagen druhá nejvyšší úroveň po luxusní značce Porsche. Marže u značky VW se naopak v důsledku poklesu provozního zisku snížila na pouhých 1,8 procenta, uvedl Reuters. Volkswagen se podle agentury snaží na veřejnosti vzájemnou rivalitu mezi koncernovými značkami bagatelizovat. Diess v rozhovoru s Reuters upozornil, že v sortimentu koncernu se vzhledem k jeho šíři bude vždy objevovat určitá duplicita. "Určitá vnitřní konkurence je ale i přínosná," prohlásil.