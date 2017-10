Goldmani: Slabá produkce Modelu 3 může srazit akcie Tesly o 40%

Tesla tratí na jednom voze cca 284 000 Kč

Analytici Goldman Sachs míní, že prezentované slabé výsledky Tesly při výrobě nového Modelu 3 mohou mít vážné negativní důsledky z pohledu dalšího vývoje ceny akcií automobilky. Akcie by mohly na nepříjemné překvapení reagovat poklesem až o 40%. Trh má totiž ohledně Tesly velmi vysoká očekávání a poslední zpráva naznačila, že s velkou pravděpodobností jsou odhady trhu silně nadsazené stejně tak jako tržní ocenění akcií firmy . Ty včera na zprávu reagovaly poklesem o 1,2%. Tesla ve 3Q vyrobila jen 220 nových vozů řady Model 3 místo očekávaných cca 1260. To naznačuje, že produkce tohoto modelu nabíhá výrazně pomaleji oproti odhadům.Goldmani v reakci na firemní zprávu mírně zvýšili svou 12měsíční cílovku z 200 na 210 USD , ale to je stále plných 39% pod současnou tržní úrovní.