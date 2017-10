IEA: Nastává nová éra solární energie. OZE v r. 2016 představovala 2/3 celkového instalovaného výkonu

Podle statistik a odhadů IEA přichází nová éra fotovoltaiky. Podle odhadů a statistik zmíněné agentury se celková instalovaná kapacita fotovoltaických elektráren v roce 2016 zvýšila o plných 50%. Takové tempo růstu překonalo výrazně všechny ostatní zdroje a poprvé v historii to překonalo také růst hlavního zdroje energie v podobě uhlí Podle IEA do roku 2022 poroste instalovaný výkon OZE cca o 1000 GW ročně, což bude odpovídat cca polovině celkového instalovaného výkonu již fungujících uhelných zdrojů budovaných posledních 80 let. Celkový objem produkce z OZE se do roku 2022 zvýší směrem k 8 000 TWh, což odpovídá současné spotřebě elektrické energie Číny, Indie a Německa dohromady.Pode IEA v loňském roce přírůstek instalovaného výkonu OZE reprezentoval plné 2/3 celkové nové výrobní kapacity. Největší podíl na růstu OZE bude mít právě solární energie poroste více než jakýkoli jiný zdroj OZE. 2/3 růstu OZE bude generováno v Číně, Indii a USA