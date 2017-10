Katalánský lídr: Nezávislost na Španělsku vyhlásíme v nejbližších dnech

Katalánsko vyhlásí nezávislost na Španělsku v následujících dnech. Britské televizi BBC to v úterý večer řekl premiér autonomní oblasti Carles Puigdemont. Jeho vláda prý "bude konat na konci tohoto nebo na začátku příštího týdne".

V minulých dnech se spekulovalo, že by Puigdemont mohl katalánskému parlamentu navrhnout vyhlášení nezávislosti na schůzi již dnes. Původně katalánští představitelé tvrdili, že takový krok učiní do 48 hodin od vyhlášení výsledků nedělního referenda. V něm bylo podle Barcelony odevzdáno zhruba 90 procent hlasů ve prospěch nezávislosti, ovšem při účasti necelých 43 procent katalánských voličů.



Puigdemont také BBC řekl, že jeho vláda momentálně nijak nekomunikuje s Madridem. Světová média se tento týden shodují, že dialog je jedinou schůdnou cestou k řešení španělské politické krize. Obě strany však zatím takový dialog podmiňují požadavky, které jsou pro druhou stranu nepřijatelné.





Španělská vláda tento týden pohrozila, že v souladu s článkem 155 španělské ústavy by mohla pozastavit autonomii Katalánska. Katalánský lídr v rozhovoru s BBC uvedl, že pokus Madridu o převzetí kontroly nad autonomní oblastí na severovýchodě země by představoval "chybu, která by všechno změnila".Nejnovější Puigdemontovo prohlášení přišlo těsně před televizním vystoupením španělského krále Felipeho VI. Ten v úterý separatisty ostře kritizoval - katalánští lídři podle něj prokázali uspořádáním referenda nepřijatelnou neloajalitu, v regionu je podle něj třeba znovu nastolit řád.Španělský ministr vnitra Juan Ignacio Zoido katalánskou vládu obvinil, že nabádá své občany ke vzpouře. Podle něj se množí i případy obtěžování španělských policistů vyslaných do Katalánska. Podle ministerstva vnitra byly v neděli zraněny i stovky strážců zákona , katalánské zdroje ale mluví pouze o desítkách zraněných policistů.Madrid je nyní v těžké pozici: potřebný dialog s Barcelonou se v tuto chvíli zdá nemožný a centrální vládě už zbývají pouze radikální nástroje, jakým je například pozastavení autonomie Katalánska. To by ale mohlo vyvolat ještě větší nepokoje. Katalánská vláda na tom ale není o moc lépe, neboť jednostranné vyhlášení nezávislosti by ji nejspíše nikam neposunulo. "Kromě odstranění španělských vlajek z úřadů je těžké vymyslet, co by katalánská vláda mohla udělat," poznamenala agentura AP.Král Felipe večer v přímém televizním projevu k národu zdůraznil, že lídři Katalánska se dopustili nezodpovědného chování a nejednali podle práva a demokracie. Situaci v Katalánsku označil za velmi vážnou. Ve svém vystoupení král upozornil, že mu záleží na udržení jednoty Španělska.Obnovení vyjednávání zatím brání to, že obě strany jej podmiňují požadavky, které jsou pro tu druhou nepřijatelné. Barcelona žádá o zprostředkování dialogu Evropskou unii, ta však potvrdila své dosavadní stanovisko, že separatismus v Katalánsku je interní záležitostí Španělska.