Spoléhat se na Libor je podle BoE riskantní

Včera byl na stránkách Bank of England zveřejněn materiál, který mj. konstatuje, že pro finanční systém jsou hodnoty Liboru nadále klíčové (odvozuje se od něho ocenění finančních nástrojů v hodnotě kolem 350 bilionů dolarů) a že z tohoto spoléhání se na Libor plynou pro finanční systém rizika.

Hlavní riziko materiál zdá se (je psán trochu kostrbatě) spatřuje v tom, že banky nejsou povinny do výpočtu hodnot sazeb Libor přispívat. Jednoho krásného dne by se tedy mohlo stát, že banky přinejmenším některé své odhady nedodají, a hodnoty sazeb Libor tak pro daný den prostě vůbec nebudou známy. Důsledky by byly dalekosáhlé, protože výpočty úročení spousty finančních produktů v Británii i jinde by najednou přišly o svůj základní stavební kámen.

Materiál však připomíná ještě jednu informaci, která už je optimističtější: že tržní hráči se v poslední době začínají shodovat na stravitelné budoucí náhradě Liboru. Tou náhradou by měla být sazba Sonia, tedy jednodenní sazba na londýnském mezibankovním trhu (odpovídá americké Fed Funds rate, eurozónové Eonia, české Czeonia, atd.). Podobně i v eurozóně se f inanční komunita podle všeho pomalu začíná klonit k tomu, že nejlepší náhradou Euriboru bude Eonia.

Náhrada je to ovšem jen neúplná, protože sazby typu ONIA (overnight index average) jsou jaksi z principu pouze jednodenní (přesněji jednonoční), kdežto sazby typu IBOR (Libor, Euribor, Pribor atp.) jsou zatím počítány i pro několik delších splatností, a to až do 1 roku.

Je to tedy podobné, jako když jste se při balení oblečení na dovolenou dřív řídili předpovědí počasí na týden dopředu, kdežto nově dostanete jen předpověď na první den - a zbytek už si musíte tak nějak vydedukovat sami.