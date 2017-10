Rozbřesk: Vysokou ziskovost si tuzemské firmy udržely i ve druhém čtvrtletí

Další zpřesnění českého HDP za druhý kvartál letošního roku už s celkovými čísly nijak nezahýbalo, nicméně přineslo řadu zajímavých podrobností. Ekonomika skutečně dosáhla nevídaného mezičtvrtletního růstu 2,5 % a v meziročním srovnání už moc nechybělo a dosáhla pětiprocentního tempa. Hlavní zásluhu si na nabídkové straně opět připsal průmysl, na straně poptávky spotřeba domácností a čistý export.

Pozadu ovšem příliš nezůstaly ani investice, a to nejenom ty podnikové, ale investovat konečně začal ve větší míře i vládní sektor. Nakonec, jak je vidět z vývoje rozpočtu nebo z objemu nečerpaných peněz z fondů EU, prostor – tedy alespoň ten finanční – nepochybně má.

Vedle toho více investovaly i firmy, které ve stále větším měřítku čelí nedostatku zaměstnanců, a tak příklon k větší automatizaci se zdá být v tuto chvíli jedním z možných východisek. Nakonec právě nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků se začíná ve větší míře odrážet ve mzdových nákladech a v mírně nižší ziskovosti tuzemských podniků. I když zisk podniků aktuálně poklesl o 1,2 %, zůstává míra ziskovosti podle Českého statistického úřadu na úrovni téměř 50 %, což je výrazně příznivější číslo než 39 % průměr EU.



Ve druhém čtvrtletí si výrazně polepšily i domácnosti. Ostatně naznačovaly to už údaje o vývoji průměrné a mediánové mzdy. Disponibilní důchod domácností, tedy to, co mohou domácnosti utratit, proinvestovat či uspořit, vzrostl nejrychlejším tempem od roku 2008 (+5,7 %). A jak je vidět z čísel, vysoký optimismus spotřebitelů se odrazil i ve vyšší ochotě utrácet a menší vůli spořit. Míra úspor však ani tak příliš neutrpěla a zůstala u deseti procent a příliš se nezměnila ani ochota investovat do bydlení. Tedy alespoň v nominálním vyjádření, protože zde není vůbec zohledněn prudký růst cen nemovitostí, který aktuální data docela výrazně zkresluje.



Poslední sada podrobných dat o vývoji české ekonomiky za druhý kvartál nezvyšuje ani neodhaluje žádná významná rizika pro další vývoj hospodářství, i když vykazuje nemalou podobnost s trendem roku 2008, kdy ekonomika stála prahu hluboké (importované) recese. Jedno se ovšem v tuto chvíli zdá být jisté, a sice že letošní takřka rekordní růst HDP je nemožné zopakovat. Proto už pro příští rok počítáme s výrazným zpomalením tempa na zhruba 3 %.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se už usadila pod hranicí 26 EUR/CZK a nic ji zatím neláká vrátit se zpět ke slabším úrovním. Těší se z přízně investorů podporované úrokovým diferenciálem i zajímavými výnosy státních dluhopisů. Vítr z plachet by jí mohla sebrat ECB, pokud by ovšem v říjnu přišla s něčím opravdu převratným. A to se nezdá jako příliš pravděpodobné, zvlášť když inflace v EMU zůstává pod cílem, euro silné a závislost na QE nemalá.



Zahraniční forex

Po relativně nudném dnu, kdy euro ani příliš nepotrápily úvahy o tom, že by FC Barcelóna odrotoval z eurozóny a po opuštění La Ligy hrála v Premier League, se pozornost zaměří na americká data. Kromě indexu ISM ve službách půjde především o ADP report, který naznačí, jak se na trhu práce v září podepsaly hurikány. Eurodolarový trh by nicméně ani eventuálně špatné (nízké) číslo neměl sledovat.



Ve střehu bude dnes odpoledne zlotý, který musí velmi pozorně sledovat výstupy z dnešního zasedání NBP. Inflace v Polsku vyskočila na hodnotu 2,2 %, čímž se zde reálné úrokové sazby dostaly do záporu, což se centrální bance nemusí líbit. Guvernér NBP Glapinsky tak již nemusí zopakovat svoji holubičí písničku o tom, že úroky se nebudou měnit (zvedat) až do roku 2019 a zlotý by tím pádem mohl smazat část zisků, které v uplynulých dnech nabral.



Ropa

Cena ropy Brent včera pokračovala v mírném poklesu, avšak stále se drží nad 55 USD.



Dnes se pozornost stáčí do USA, kde budou zveřejněna data o zásobách ropy za minulý týden. Včerejší statistiky API poukázaly na výraznější než očekávaný pokles zásob ropy, na druhou stranu však odhalila výrazný nárůst zásob benzínu (což trh patrně lehce znervóznilo). Uvidíme, jaká budou dnešní oficiální data od EIA, patrně stále ovlivněna hurikánovou sezónou.



Akcie

Americké akciové trhy navázaly v pozitivním duchu na předcházející den a pokračovaly dále v růstu. Širší index S&P 500 opět posunul svoji historickou příčku o pár bodů výše a pozadu nezůstal ani index Dow Jones, který včera uzavřel taktéž na historicky nejvyšší úrovni. Naopak technologickému indexu Nasdaq se jako jedinému nepodařilo posunout se na vyšší metu.



Sektorům jednoznačně kraloval ten průmyslový (+1,99 %), který byl nahoru tažen zejména leteckými společnostmi. Těm pomohla zpráva o stabilizaci cen v odvětví, které byly dlouho pod tlakem a také, že hurikánová sezóna nebude mít do letošního výhledu větší vliv. Na tyto zprávy reagovaly letecké společnosti mohutným růstem. Za zmínku stojí Delta AIR + 6,60 %, United Continental +6,16 % a American Aircraft + 5,85%.