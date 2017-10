Volná pracovní místa v USA smetl hurikán Harvey (Ranní zpráva z finančního trhu)

Zářijový ADP report ukáže výrazně nižší počet nově vytvořených pracovních míst. Mělo by se však jednat o výkyv ovlivněný hurikánem Harvey. V eurozóně bude kompozitní index PMI potvrzen na solidní úrovni 56,7 bodu. Pozornost finančních trhů by mohlo přitáhnout vystoupení Janet Yellen. To se zřejmě ponese v jestřábím duchu. Na centrální bankéře bude spadat pozornost i v regionu. V Polsku končí dvoudenní zasedání polské centrální banky, která ale ponechá úrokové sazby beze změny. Zápis ze svého posledního zasedání zveřejní maďarská centrální banka.

Finální PMI potvrdí slušnou kondici eurozóny

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn ISM index mimo oblast průmyslu a ADP report mapující situaci na trhu práce mimo zemědělský sektor. Zářijový ISM index by se měl udržet poblíž srpnových hodnot (55,3 bodu), ADP report si však pohorší. Počet nově vytvořených pracovních míst dosáhne v září podle konsenzu trhu pouze 138 tisíc, skoro o 100 tisíc méně, než tomu bylo v předchozím měsíci. Důvodem by měl být hurikán Harvey, který se podepíše i na páteční klíčové statistice z amerického trhu práce (Nonfarm Payrols). Kromě toho nás dnes čeká vystoupení Janet Yellen. Ta se pravděpodobně bude snažit připravit trhy na další zvýšení úrokových sazeb ještě před koncem letošního roku.

Výsledky PMI v eurozóně finální mnoho překvapení nepřinesou. Kompozitní index za oblast průmyslu a služeb by měl být potvrzen na úrovni 56,7 bodu. To by bylo konzistentní s růstem HDP o 0,6 % q/q v Q3 17. Za celý letošní rok by ekonomika eurozóny měla přidat 2,2 %. Rizika se navíc koncentrují ve směru ještě vyššího růstu.

Na eurodolarovém trhu panovala poklidná nálada

Na kurzu eura vůči dolaru byla včera patrná absence zajímavějších zpráv. Společná evropská měna se držela v úzkém pásmu 1,170-1,176 USD/EUR. Dnes ráno otevírá nepatrně výše na úrovni 1,178 USD/EUR.

Polská centrální banka ponechá sazby beze změny

Polská centrální banka ponechá dnes úrokové sazby beze změny na úrovni 1,5 %. Novou Inflační zprávu bude mít k dispozici až v listopadu, a tak dnešní zasedání bude patřit spíše k těm méně zajímavým. Navzdory solidnímu růstu HDP a zvyšujícím se mzdám, zůstávají inflační tlaky v polské ekonomice stále nízké. To by se mělo podle našeho odhadu změnit v příštím roce, kdy díky rostoucím cenám potravin a utažené situaci na trhu práce začne inflace rychle akcelerovat. Centrální banka bude muset reagovat utažením měnových podmínek. To podle našeho názoru nastane v červenci 2018.

Dnes bude zveřejněn i zápis z posledního zasedání maďarské centrální banky. Ta na něm sice klíčovou úrokovou sazbu ponechala beze změny na úrovni 0,9 %, jednodenní sazbu však snížila z -0,05 % na -0,15 %. Zároveň snížila limit pro vstup komerčních bank do tříměsíční depozitní facility, a to z původních 300 mld. HUF na 75 mld. HUF.

Národní účty nechaly korunu chladnou

Odhad českého růstu HDP za Q2 17 by potvrzen na úrovni 2,5 % q/q a 4,7 % y/y. Nejvíce k dynamice přispěly investice, solidní zrychlení zaznamenala i spotřeba domácností. Naopak zahraniční obchod z ekonomického růstu část ukrojil. Ze sektorových účtů je patrné, že nedostatek pracovních sil na trhu práce nutí zaměstnavatele, aby se části svého zisku vzdali ve prospěch zaměstnanců. Míra ziskovosti firem ve druhém čtvrtletí poklesla o 2,9 pb na úroveň 46,9 %, zatímco mzdové náklady stouply o 9,4 % y/y. I tak ale míra ziskovosti českých podniků podle Eurostatu výrazně převyšuje průměr EU, který se pohybuje okolo 39,0 %. Kurz koruny vůči euru na zveřejněná data nijak nereagoval. V průběhu dne se koruna držela ve velmi úzkém pásmu 25,92-95 CZK/EUR.

Velkých změn během úterního obchodování nedoznal ani polský zlotý a maďarský forint. Polský zlotý se držel kolem úrovně 4,310 PLN/EUR, maďarský forint pak 312,1 HUF/EUR.