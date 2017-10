Nakopne více jestřábí NBP zlotý k silnějším hodnotám?

Po relativně nudném dnu, kdy euro ani příliš nepotrápily úvahy o tom, že by FC Barcelóna odrotoval z eurozóny a po opuštění La Ligy hrála v Premier League, se pozornost zaměří na americká data. Kromě indexu ISM ve službách půjde především o ADP report, který naznačí, jak se na trhu práce v září podepsaly hurikány. Eurodolarový trh by nicméně ani eventuálně špatné (nízké) číslo neměl sledovat.



Ve střehu bude dnes odpoledne zlotý, který musí velmi pozorně sledovat výstupy z dnešního zasedání NBP. Inflace v Polsku vyskočila na hodnotu 2,2 %, čímž se zde reálné úrokové sazby dostaly do záporu, což se centrální bance nemusí líbit. Guvernér NBP Glapinsky tak již nemusí zopakovat svoji holubičí písničku o tom, že úroky se nebudou měnit (zvedat) až do roku 2019 a zlotý by tím pádem mohl smazat část zisků, které v uplynulých dnech nabral.