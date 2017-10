Koruna se zabydluje pod šestadvacítkou

Koruna se už usadila pod hranicí 26 EUR/CZK a nic ji zatím neláká vrátit se zpět ke slabším úrovním. Těší se z přízně investorů podporované úrokovým diferenciálem i zajímavými výnosy státních dluhopisů. Vítr z plachet by jí mohla sebrat ECB, pokud by ovšem v říjnu přišla s něčím opravdu převratným. A to se nezdá jako příliš pravděpodobné, zvlášť když inflace v EMU zůstává pod cílem, euro silné a závislost na QE nemalá.