Ranní glosa: Vysokou ziskovost si tuzemské firmy udržely i ve 2. čtvrtletí

Další zpřesnění českého HDP za druhý kvartál letošního roku už s celkovými čísly nijak nezahýbalo, nicméně přineslo řadu zajímavých podrobností. Ekonomika skutečně dosáhla nevídaného mezičtvrtletního růstu 2,5 % a v meziročním srovnání už moc nechybělo a dosáhla pětiprocentního tempa. Hlavní zásluhu si na nabídkové straně opět připsal průmysl, na straně poptávky spotřeba domácností a čistý export. Pozadu ovšem příliš nezůstaly ani investice, a to nejenom ty podnikové, ale investovat konečně začal ve větší míře i vládní sektor. Nakonec, jak je vidět z vývoje rozpočtu nebo z objemu nečerpaných peněz z fondů EU, prostor – tedy alespoň ten finanční – nepochybně má. Vedle toho více investovaly i firmy, které ve stále větším měřítku čelí nedostatku zaměstnanců, a tak příklon k větší automatizaci se zdá být v tuto chvíli jedním z možných východisek. Nakonec právě nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků se začíná ve větší míře odrážet ve mzdových nákladech a v mírně nižší ziskovosti tuzemských podniků. I když zisk podniků aktuálně poklesl o 1,2 %, zůstává míra ziskovosti podle Českého statistického úřadu na úrovni téměř 50 %, což je výrazně příznivější číslo než 39 % průměr EU.



Ve druhém čtvrtletí si výrazně polepšily i domácnosti. Ostatně naznačovaly to už údaje o vývoji průměrné a mediánové mzdy. Disponibilní důchod domácností, tedy to, co mohou domácnosti utratit, proinvestovat či uspořit, vzrostl nejrychlejším tempem od roku 2008 (+5,7 %). A jak je vidět z čísel, vysoký optimismus spotřebitelů se odrazil i ve vyšší ochotě utrácet a menší vůli spořit. Míra úspor však ani tak příliš neutrpěla a zůstala u deseti procent a příliš se nezměnila ani ochota investovat do bydlení. Tedy alespoň v nominálním vyjádření, protože zde není vůbec zohledněn prudký růst cen nemovitostí, který aktuální data docela výrazně zkresluje.





Poslední sada podrobných dat o vývoji české ekonomiky za druhý kvartál nezvyšuje ani neodhaluje žádná významná rizika pro další vývoj hospodářství, i když vykazuje nemalou podobnost s trendem roku 2008, kdy ekonomika stála prahu hluboké (importované) recese. Jedno se ovšem v tuto chvíli zdá být jisté, a sice že letošní takřka rekordní růst HDP je nemožné zopakovat. Proto už pro příští rok počítáme s výrazným zpomalením tempa na zhruba 3 %.