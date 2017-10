Různá kvalita stejných potravin? Ministr navrhl snadné řešení

Evropská unie může podle českého ministra zemědělství vyřešit problém dvojí kvality potravin za rok a půl. Na problém upozorňují země střední a východní Evropy řadu měsíců. Podle Slovenska se to ale týká až třetiny zemí Unie. Podle ministra Mariana Jurečky by vše vyřešila jediná věta vložená do novely legislativy.

Řešit problém dvojí kvality potraviny přímo u výrobce v dané zemi, to je jeden ze způsobů, na kterém prý ministr zemědělství Jurečka společně s eurokomisařkou Věrou Jourovou pracují.

"Nějaký malý pokrok tady je. Státní zemědělská a potravinářská inspekce se do toho pustí v rámci našeho resortu a budeme hledat partnery, se kterými bychom mohli skutečně takové kontroly realizovat a donutit ty výrobce změnit tyto praktiky," slibuje ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše je to úkol ministra zemědělství Jurečky a také premiéra Sobotky. "Měli to v Bruselu prosazovat, aby byla přijata taková legislativa, aby všechny potraviny měly stejný obsah a kvalitu," prohlásil Babiš.