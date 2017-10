Summary: Tesla dodala víc aut, než vyrobila. Model 3 má ale problémy

Tesla



Známý výrobce elektrických automobilů uveřejnil čísla dodaných automobilů za poslední kvartál a nedá se říci, že by byly zrovna ohromující. V celkovém součtu se podařilo doručit 26 150 vozů, což je jen o 4,5 % více než ve stejném kvartálu předešlého roku. Když vezmeme v úvahu, že spolu s první polovinou roku dodala Tesla přibližně 73 000 vozů, tak potřebuje bezchybný poslední kvartál roku, aby byl splněn cíl 100 000 doručených vozů za rok 2017. Abychom však nebyli přehnaně kritičtí, Tesla poprvé doručila více vozů, než jich vyrobila. To by naznačovalo efektivnější dodavatelský řetězec, který umožňuje spolehlivější přesun automobilů k zákazníkům.





Rozpad na jednotlivé modely však ukazuje ještě jeden nepříjemný detail. Nově odhalený Model 3, jenž je určeným primárně pro střední třídu, zasáhly nečekané výrobní problémy. Výsledkem bylo 220 vyrobených kusů, což je. Elon Musk však spěšně uklidnil akcionáře, že problémy budou rychle odstraněny, a. V tom dalším má z jeho linek sjet 10 000 automobilů Model 3 za týden. S úspěchem Modelu 3 musí Tesla ukázat, že si svoji vysokou valuaci zaslouží (tržní kapitalizace vyšší než Ford ). Na druhou stranu, dle mírné reakce trhu se však zdá, že Elon Musk si nadále drží důvěru investorů a akcie ustupují jen o půl procenta.