Ropa přešlapuje na úrovni týdenního minima

Do popředí zájmu obchodníků se dostávají odhady vývoje komerčních zásob ropy v USA. Průmyslová skupina American Petroleum Institute zveřejní svůj týdenní odhad zásob černého zlata v USA v 22:30 našeho času. Analytici oslovení v rámci průzkumu agentury Bloomberg očekávají, že zásoby ropy v USA v minulém týdnu klesly o přibližně 0,5 miliónu barelů, což by znamenalo druhý týdenní pokles v řadě. Po včerejším poklesu ceny listopadového futures na WTI americkou lehkou ropu na burze Nymex o 1,09 USD/barel se dnes ropa pohybuje v úzkém pásmu 34 centů. Včerejší pokles ropy na týdenní minimum je přičítán vyšší produkci jak v USA, tak na straně OPEC. Růst ceny černého zlata v posledních týdnech byl reakcí na známky celosvětového nárůstu poptávky a současně na údaje, dle kterých OPEC a některé státy mimo organizaci, včetně Ruska, dodržují letošní dohodu o snížení produkce ropy, které by vedla k narovnání přebytku na globálním trhu s ropou. V květnu se členové OPEC a některé státy mimo OPEC, vedeni Ruskem, dohodli prodloužit produkční škrty o 1,8 milionu barelů denně na období devíti měsíců do března 2018, aby snížili světové zásoby ropy a podpořili růst cen ropy.

