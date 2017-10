McROY: Nezaměstnanost už moc klesat nemůže, důvodem je struktura lidí bez práce

Míra nezaměstnanosti se v Česku pohybuje na hranici tří procent, další pokles už však není představitelný. Začíná totiž narážet na nevyhovující strukturu uchazečů o zaměstnání , kterým chybí kvalifikace, pracovní návyky anebo chuť nechat se zaměstnat.

„Ocitli jsme se na samotné hraně, kdy nezaměstnanost již nadále nebude výrazně klesat. V každé ekonomice je totiž určitý počet osob, které pracovat nechtějí a nebudou,“ upozorňuje Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro střední a východní Evropu.

Odboráři sice vyzývají ke skokovému zvyšování mezd, což však situaci na trhu práce pomoct nemusí. „Docházelo by k přelévání zaměstnanců z jedné společnosti do druhé, ale z makroekonomického pohledu to situaci v Česku nevyřeší,“ doplňuje Tomáš Surka.

Prostor k dalšímu snižování nezaměstnanosti je proto výrazně omezený. Firmy už dnes pociťují zásadní problém s dostupností kvalifikované pracovní síly. Důsledkem je, že prudce roste počet neobsazených volných pracovních míst.



„Počet volných pracovních míst v Česku oficiálně stoupnul na zhruba 200 tisíc. Ve skutečnosti je však toto číslo výrazně vyšší a podle našich odhadů se pohybuje okolo 300 tisíc. Zdaleka ne každá firma totiž volné pracovní místa na úřad práce hlásí. Situace se bude dále stupňovat s příchodem sezónních prací spojených s vánočními svátky v logistice, obchodu, potravinářství i službách,“ upozorňuje Tomáš Surka.Je proto přirozené, že české firmy jsou nuceny ve stále větší míře zaměstnávat i cizince. McROY přitom očekává další prohlubování tohoto trendu. „Mnohé firmy už dnes stojí před otázkou, zda přijmou cizince, anebo nedokáží personálně pokrýt objem rostoucích objednávek. Systémové změny, které by zlepšily strukturu nezaměstnaných, například zkvalitněním jejich rekvalifikace, jsou sice potřebné, ale není od nich možné očekávat okamžitý efekt,“ vysvětluje Tomáš Surka.

McROY proto předpokládá, že počet zahraničních pracovníků bude v Česku v následujícím období stoupat. Tento trend však nebude mít zásadnější vliv na vývoj domácí nezaměstnanosti, protože firmy po cizincích sahají až tehdy, když se jim nepodaří najít vhodného pracovníka doma.

Lidé ze zahraničí navíc obvykle v českém průmyslu pracují v turnusech, které nepřesahují dobu tří až šesti měsíců. „Potom se vracejí domů a firmy za ně musejí najít náhradu. Pokud je na trhu dostupný člověk z domácího prostředí, sáhnou raději po něm, než aby opět hledali cizince a za několik měsíců za něj hledali další náhradu. Obavy, že by zahraniční pracovníci brali Čechům práci, jsou proto neopodstatněné,“ uzavírá Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro střední a východní Evropu.