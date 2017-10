Rozbřesk: Třetí čtvrtletí ve znamení silných čísel

Česká ekonomika šlape. První bleskové odhady HDP za třetí kvartál jsou sice zatím ještě daleko, nicméně neúplná sada tvrdých dat a zejména pak ta rychleji dostupná měkká data docela jasně naznačují, že ani ekonomický růst po překvapivě silném druhém čtvrtletí na svém tempu nepolevil ani v létě. Finální údaje ČSÚ za český HDP ve druhém čtvrtletí dnes potvrdily 2,5% mezikvartální a 4,7% meziroční růst.



Z vývoje indexu nákupních manažerů (PMI) vyplývá, že tuzemský průmysl po krátké letní přestávce, ovlivněné mj. posunem celozávodních dovolených ve velkých firmách, nabral v září opět na tempu díky solidnímu přílivu nových domácích i zahraničních zakázek. Se svým třetinovým podílem na HDP průmysl obstarává v posledním roce zhruba polovinu celého ekonomického růstu země, a tak můžeme čekat další velmi silné číslo začínající čtyřkou. A je to možná i malý zázrak, když vezmeme v úvahu vytíženost výrobních kapacit neúspěšnějších oborů a přetrvávající nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců. ČR si tak nejspíše udrží přední příčku mezi nejrychleji rostoucími zeměmi EU a s velkou pravděpodobností i pozici země s nejnižší nezaměstnaností.





Výborná čísla ovšem nepřicházejí pouze z ČR, ale může se jimi pochlubit i Německo. Tamní PMI za průmysl překonal dokonce hranici 60 (naposledy byl nad ní před šesti lety), zejména díky masívnímu přílivu zakázek z Asie. Jde jen o další potvrzení faktu, že německým firmám expanzí nezhatí ani silné euro , z něhož na druhé straně není nadšená ECB. A pro úplnost - a korektnost - je třeba dodat, že příznivě tentokrát vyznívá i francouzské a v podstatě i italské PMI, které slibují nejenom růst výroby, ale i zaměstnanosti , což je s ohledem na neveselý vývoj na tamních trzích práce o to příznivější zprávou. Když k tomu připočteme rostoucí inflační tlaky ve výrobě, které z podrobných výsledků PMI rovněž vyplývají, potěšena může být i ECB, byť spotřebitelská inflace ji zatím moc radosti nedělá. Koruně se první den tohoto týdne zalíbilo pod hranicí 26 EUR/CZK . Zdá se, že investoři zatím nechtějí sklízet plody svých spekulací a na českém trhu zůstávají, zatímco další noví v očekávání dalšího posílení české měny zřejmě přicházejí s tím, jak se mění úrokový diferenciál. Odhodlání ČNB zvyšovat sazby se nemění a ani dluhopisy neřekly své poslední slovo, vzhledem k tomu, jak se MF začíná přiklánět k delším emisím, takže koruna má stále pole otevřené. Nakonec podle dřívějších komentářů ČNB není kurz okolo 26 něčím, co by ji příliš trápilo.Amerika řeší jednak daňovou reformu, ale také nástupce Janet Yellenové. Spekulace, že další šéf Fedu bude menší holubice, během včerejšího dne pomáhaly výš americkým dluhopisovým výnosům, což dolaru vyhovovalo.Opětovné problémy na periferii eurozóny (Španělsko), naděje vkládané do daňové reformy v USA a výborná “měkká” data z USA znamenající vyšší dolarové úrokové sazby mohu znamenat na hlavním devizovém trhu jediné - eurodolar směřuje dále na jih.Dnešní kalendář očekávaných událostí je nicméně prakticky prázdný a tak eurodolarový trh bude jednak sledovat co dělají rizikové prémie na periferii eurozóny (Španělsko, Itálie) a jednak bude vyčkávat na zítřejší důležitá data v USA ( ADP report, ISM ve službách).Po dvacetiprocentním růstu ve třetím kvartále je začátek toho posledního pro ropné býky méně příznivý. Ačkoliv se opět objevily zprávy o výpadku produkce ropy v Libyi, tak na začátku nového týdne cena ropy Brent klesá. Z pohledu minulých čtvrtletí se nicméně stále drží vysoko a zůstává nad 55 USD /barel.