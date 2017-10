Politická krize kolem Katalánska zvyšuje španělské rizikové prémie (Ranní zpráva z finančního trhu)

Akcelerace růstu cen průmyslových výrobců v eurozóně v srpnu bude znamenat dobré zprávy pro ECB, která tak může doufat v další přenos inflačních tlaků z tohoto cenového okruhu do spotřebitelských cen. Finanční trhy také budou i nadále sledovat situaci v Katalánsku, kde násilnosti a nelehká politická situace přináší nárůst rizikových prémii pro Španělsko. Navíc zvýšená nejistota může mít neblahý vliv pro vývoj tamní ekonomiky, především investiční náladu. Poslední čtení českého HDP za druhé čtvrtletí by už mělo zůstat bez revize na úrovni 4,7 % y/y.

Slabý ekonomický kalendář nezastíní dění v Katalánsku

Dnešní ekonomický kalendář obsahuje pouze ceny průmyslových producentů v eurozóně. Ekonomové SG shodně s konsenzem trhu očekávají mírný meziměsíční růst, který bude stimulovat i růst meziroční dynamiky. Více toho dnešní kalendář neobsahuje, a tak finančníci budou moci věnovat pozornost dění v Katalánsku, kde víkendové referendum o nezávislosti dalo vzplanout emocím a pouličnímu násilí. Celkově se politická situace ve Španělsku dostala do nezáviděníhodné situace, která se odráží v nárůstu rizikové prémie a má potenciál podvázat slibně se rozvíjející hospodářský růst z poslední doby především díky omezení investic. Nicméně ekonomové SG zatím nepředpokládají, že by došlo k jednostrannému vyhlášení nezávislosti Katalánska, což by situaci dále vyostřilo.

Západoevropskému průmyslu se v září dařilo

Indikátory zpracovatelského průmyslu PMI v Evropě včera potvrdily popř. přinesly dobré zprávy o výkonu v září. I americké údaje signalizují, že průmyslová kondice největších ekonomických celků byla v září dobrá. Více to nakonec prospělo americkému dolaru. Ten po mírné korekci v minulých dnech navázal na svůj posilující trend trvající od počátku druhé dekády v září, když přidal 0,6 % a odpoledne našeho času se obchodoval na hladině 1,174 USD/EUR.

Rozklad investice podle sektorů ukáže na zdroj jejich růstu

Dnešní poslední čtení výsledků českého HDP za druhé čtvrtletí by už nemělo přinést překvapení. Trh se shoduje, že statistický úřad potvrdí růst HDP na úrovni 4,7 % y/y, když revize odhadu při třetím čtení se obvykle nevyskytují. Třetí čtení je specifické publikováním tzv. sektorových účtů, které ukazují, jak se daří jednotlivým sektorům ekonomiky. Zvlášť nás vždy zajímá vývoj míry úspor domácností či rozklad investiční aktivity podle sektorů, který již při známém vysokém tempu růstu investic za druhé čtvrtletí ukáže na jejich původce.

Koruna na nových rekordech

Česká koruna včera při volatilním vývoji během dne, kdy několikrát prorážela hladinu 26 CZK/EUR z obou stran, nabrala k závěru obchodování směr k silnějším hodnotám a dostala se až na dostřel 25,91 CZK/EUR. Atakovala tak nová maxima od ukončení kurzového závazku počátkem dubna letošního roku.

Ostatní regionální měny zažily den bez jasného směřování. Maďarský forint ke konci obchodování odevzdal asi 0,17 %, když se obchodoval za 312,2 HUF/EUR. Polský zlotý pak nakonec ztratil 0,11 % a jedno euro se směňovalo za 4,317 zlotého.

Ukázalo se tak, že včera publikované údaje indikátorů průmyslu PMI v regionu, které signalizují velmi dobrou zářijovou kondici průmyslu v Česku, Polsku i Maďarsku a shodně překonaly i optimistická očekávání analytiků, měly na vývoj kurzu malý vliv.