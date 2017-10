Brexit ohrožuje kapitál evropských bank

Před pár lety byla přijata nová evropská legislativa, která má zajistit, že případné budoucí ztráty soukromých bank budou hradit nejdřív „nárazníkoví“ investoři do těchto bank, tedy držitelé akcií a dluhopisů vydaných příslušnou bankou. Součástí této legislativy je tudíž myšlenka, že by všechny banky měly vydat dluhopisy, jejichž následní kupci by pak byli těmi nárazníkovými investory. Podle odhadů EBA budou muset evropské banky vydat dluhopisy v hodnotě dobrých 276 miliard eur a je otázka, jestli vůbec najdou pro tyto dluhopisy dostatek kupců. (Dvojnásobný problém by to byl například ve zdejší kotlině, kde je tradice vydávání a kupování bankovních dluhopisů mimořádně slabá a kde mají banky dost zdrojů i bez vydávání takových zbrusu nových dluhopisů.)

Banky v některých evropských zemích už s vydáváním a prodejem takových dluhopisů začala, třeba v domnění, že budou mít lepší podmínky než jiné banky, které s tím začnou později. Ale ouha - Brexit situaci komplikuje, jak před pár dny varovaly příslušné evropské orgány. Většina dosud vydaných dluhopisů tohoto typu je totiž vydána podle britského práva. Pokud tedy odchod Británie bude z právního hlediska dostatečně radikální a Británie se stane „třetí zemí“, tyto dluhopisy přestanou regulatorním požadavkům vyhovovat. Brexit tak možná mnohým bankám udělá čáru přes rozpočet v oblasti, kde by to čekal jen málokdo.