Světová banka kope za český kapitálový trh

Světová banka včera představila studii docházející k závěru, že české veřejné instituce by měly dělat více pro rozvoj místního kapitálového trhu (tj. trhu s akciemi a dluhopisy). Jaká jsou její doporučení?

Například stát by měl některé ze svých firem privatizovat, přičemž aspoň část jejich vlastnictví by měla skončit v rukou veřejnosti v podobě akcií (možná cosi jako další kolo kuponové privatizace, i když už asi méně za hubičku). Zbylé státní firmy by si měly půjčovat více skrze dluhopisy a méně skrze bankovní úvěry. A také by se měla zmírnit regulatorní omezení kladená na nabízení podílů v investičních fondech a na investice penzijních fondů.

V pozadí všech těchto návrhů je zřejmě emancipace kapitálového trhu jako alternativy pro financování firem na úkor v Česku doposud daleko populárnějšího financování skrze banky. V tomto smyslu se návrhy Světové banky velmi dobře rýmují s projektem „unie kapitálových trhů“ neboli CMU, tj. se snahou Evropské komise posílit kapitálové trhy (včetně jejich většího propojení přes vnitřní hranice EU) a oslabit dominantní roli bankovního sektoru.

Základní idea je asi dobrá. V případě, že se bankovní financování zadrhne, tak jako se to stalo v mnoha zemích před necelými deseti lety, kapitálový trh mnohdy nepřestává fungovat a může tedy po dobu bankovních potíží sloužit jako „náhradní pneumatika“.

Tato úvaha zní dobře, ale evropská praxe se jí tak nějak nechce poddat. Soudě podle velmi pomalé (zlé jazyky by řekly „víceméně nulové“) realizace CMU můžeme čekat, že doporučení Světové banky pro české veřejné instituce zůstanou nejspíš jen na papíře, jakkoli je ministerstvo financí údajně přivítalo.



Michal Skořepa