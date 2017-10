(I)racionální dluhopisové emise: Na sklonku éry nízkých sazeb?

ČNB po deseti letech přikročila ke zvýšení sazby v srpnu o 0,20 procentního bodu a k dalšímu zvýšení dojde pravděpodobně v listopadu. Fed v září lehce zaskočil trh se svým úmyslem zvyšovat sazby opravdu tak, jak už delší dobu plánuje. Bank of England se již nemůže dále dívat na rostoucí inflaci a pravděpodobně zvýší sazby také. ECB sice neví, jak sundat nohu z plynu, ale k omezení měnové expanze se, pod tlakem nebývale silného hospodářského růstu, schyluje nejpozději zkraje příštího roku.

Jen pro připomenutí – zvyšování úrokových sazeb je negativní zprávou pro držitele dluhopisů. Očekával bych, že investoři se v současné době budou investicím do dluhopisů raději vyhýbat. Jen malá změna úrokových sazeb (očekávaný růst) může vymazat veškerý kupónový výnos. Dluhopisové trhy se nám však v posledních týdnech připomněly pozoruhodnými emisemi. Považte sami.

Rakousko vydalo stoleté dluhopisy. To už je samo o sobě překvapivé, vždyť země pod Alpami se letos dožívá pouhých 99 let. Přestože má Rakousko vysoký rating AA+ od S&P , stoletá emise nese 2,1 % ročně! Nikdo není schopen předvídat, jaké bude v zemi státní zřízení, měna či průměrná míra inflace až do splatnosti v roce 2117. (Ostatně, jak to číslo na vás působí?)

Tesla Motors má bohaté zkušenosti s emisemi akcií, ale nyní si troufla i na dluhopisový trh. Emise s ratingem B- od S&P (junk neboli odpad) nese 5,5 % s osmiletou maturitou. Vzhledem k dlouhodobě negativnímu cash flow jde o velmi štědrou investorskou nabídku managementu firmy.

Irák s ratingem B- od S&P (kreditní kvalita stejně jako výše zmíněná Tesla) rozprodal dolarové dluhopisy s výnosem 6,75 %. Emise byla sedminásobně přeupsána. Kurdské referendum nebo válka s Islámským státem se zřejmě jeví investorům jako nepříliš podstatné faktory.

Víte, kde se nachází Tádžikistán (B- od S&P)? Pokud ne, jste na tom stejně jako většina správců majetku v Londýně. Delegace z této země, sdílející hranici například s Afghánistánem, Pákistánem a Čínou, obcházela investory v Londýně s mapou sebe sama. Zjevně úspěšně, neboť emise s cílem vybrat peníze na stavbu hydroelektrárny byla šestinásobně přeupsána. Dolarový výnos 7,125 % ročně a splatnost deset let. Dluhopisy jsou „sinkable“, v investorské hantýrce to znamená klesající nominál. Při psaní těchto řádků jsem si vzpomněl na Titanik. Za uplynulých 10 let se totiž tádžická měna, zvaná Somoni, potopila o více než 60 % (proti dolaru).

Připomněla se rovněž Ukrajina (B- od S&P) s návratem na mezinárodní dluhopisové trhy. Od poslední nabídky investorům si země prošla Majdanem, anexí Krymu a restrukturalizací dluhu. Hlavní riziko, vztahy s Ruskem, je dobře popsáno a v prospektu k emisi bylo zmiňováno mnohokrát. Patnáctiletá emise roce byla nakonec upsána s dolarovým ročním výnosem 7,38 %.

Je nesporné, že nízké úroky jsou pro dlužníky požehnáním a leckdo je ochoten půjčit i nespolehlivým subjektům. Nic se ale nemá přehánět. Je třeba uvažovat obezřetně i ve zdánlivě poklidných časech. Například nabídka 6% výnosu na 5 let se nemusí zdát vyloženě přehnaná, je třeba mít na paměti, že takové sazbě dnes odpovídá riziko selhání značně vyšší než 50 %. Podílové fondy i jiní institucionální investoři mají problém, že pokud od téměř nulových výnosů dluhopisů kvalitních emitentů odečtou náklady, přinesou s pravděpodobností hraničící s jistotou sice mírně, ale přece jen záporný výnos. Proto se snaží zamíchat do portfolií správným způsobem i rizikovější dluhopisy, protože pak přece jen dluhopisová investice začne dávat smysl a lze očekávat kladný výnos. Výše zmíněné emise však do našich portfolií ani zdaleka nepatří.

Článek byl sepsán s využitím dat a komentářů od agentury Bloomberg.



Jaroslav Vybíral

Twitter: @JaroslavVybiral

Investiční analytik ČSOB Asset management

Autor v současné době působí jako akciový a kreditní analytik s regionální specializací na středo a východoevropské trhy s velkým důrazem na Turecko. Je součástí týmu strategické a analytické podpory pro fondy KBC a ČSOB v regionu. V minulosti působil ve společnosti PwC, kde se věnoval advisory a auditu finančních institucí. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (Obor statistika a pojistné inženýrství), absolvoval studijní pobyt na Université catholique de Louvain v Belgii.



