Export českých firem do Číny roste o 29 procent

Za prvních sedm měsíců letošního roku stoupl export českých firem do Číny o 29 procent. Přesto do Číny směřuje jen 1,4 procenta českého exportu, za celou EU jde o 10 procent.

Pro Evropskou unii je Čína druhým největším obchodním partnerem po USA a tvoří 14,9 procent celkového obchodu všech členských zemí. Podle posledních údajů Eurostatu tvoří zboží z Číny 20 procent celkového dovozu do EU, zatímco opačným směrem směřuje jen 10 procent evropského vývozu. Evropa tak má s Čínou stále negativní obchodní bilanci.

„Za prvních sedm měsíců letošního roku vzrostl v meziročním srovnání český export do Číny o 29 %, což je nejvýraznější zrychlení tempa za několik posledních let,“ komentuje poslední statistiky Českého statistického úřadu Luděk Procházka, generální ředitel společnosti Gerlach, která je největším neutrálním poskytovatelem celních služeb v ČR.

Pro Českou republiku je Země středu čtvrtým největším obchodním partnerem. Za rok 2016 činil český vývoz do Číny 1,734 mld. EUR (meziroční nárůst o 6,2 %), ale dovoz dosáhl výše 15,971 mld. EUR a rostl téměř dvounásobným tempem (meziročně o 11,5 %). Po Německu a Polsku je Čína se 7procentním podílem třetí největší dovozce do České republiky. Do Číny však směřuje pouze 1,4 procenta českého exportu.

Podle předsedy Asociace exportérů Jiřího Grunda je to tím, že české firmy jsou často jen subdodavatelem hlavně německých firem. Jako vývozce do Číny pak statistiky uvádějí zahraniční firmu, přestože se na finálním produktu, často velmi významně, podílí český dodavatel. „U nás není mnoho firem, které by mohli jednat s čínskými partnery jako rovný s rovným,“ uvádí Grund.

Údaje společnosti Gerlach potvrzují, že na čínském trhu se prosazují především tradiční české průmyslové firmy z oblasti energetiky, strojírenství a automobilového průmyslu.

„Česká ekonomika není dost velká, aby mohla být pro Čínu strategickým partnerem. Jen málo firem dokáže reagovat na významné kontrakty od velkých čínských firem. České firmy mají co nabídnout, ale čínští partneři si hodně vybírají a nastavují tvrdé podmínky,“ pokračuje Grund a dodává: „V Číně je obrovské množství soukromých firem, ale stále jsou na státních orgánech silně závislé. Zvláště u velkých projektů často nad obchodními zájmy převáží ty strategické a politické.“

„Dovoz z Číny je stále hlavně o spotřebním zboží, textilu, elektronice nebo hračkách,“ doplňuje Luděk Procházka. Celoroční statistiky dovozu ovlivní výrazně závěr roku. „Předzásobení pro vánoční trh se každoročně na podzim projeví navýšením dovozu minimálně o 20 procent oproti průměru ve zbylé části roku,“ vysvětluje Procházka.

Naopak také v Číně se zvyšuje zájem o spotřební zboží z Evropy. Především v průmyslových oblastech rostou v poslední době rychle mzdy a lidé jsou ochotní za evropské zboží zaplatit.

