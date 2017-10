Brexit přinese bankám náklady 500 mil. USD nebo víc pro každou ze zúčastněných

Banky, které se kvůli Brexitu chystají na přesuny stovek ne-li dokonce tisíců svých zaměstnanců z Velké Británie směrem na kontinentální Evropu by měly počítat každá s růstem nákladů minimálně o 500 mil. USD nebo více. Odhaduje se, že náklady spojené s brexitem bankám spíše dále porostou, protože bude pro banky stále obtížnější přetáhnout případně přeplatit schopné bankéře do nových působišť. Celkové náklady tak budou zjevně výrazně vyšší, než samy banky dříve odhadovaly. V zemích EU není dostatek kvalifikovaných a kvalitních bankéřů, kteří by mohli zaplnit vytvořená místa a proto banky hledají doslova kde se dá. Mnoho bankéřů také odmítá chystané stěhování.



Kromě zvýšených personálních nákladů musí banky také počítat s růstem nákladů na implementaci nových postupů a zvyklostí, jež se odhadují na 2,5 mld. EUR.





Růst nákladů způsobí v neposlední řadě také nedostatek vhodných nemovitostí v hlavních potenciálních centrech možných přesunů.