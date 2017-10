ČR - rozpočet v září s přebytkem 1,8 mld. Kč

Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE

Loňský rozpočtový přebytek (bezmála 62 miliardy korun ) letos zdaleka zopakován nebude, což ale není ani cílem: vláda pro letošek pracuje s předpokladem schodku na úrovni 60 miliard korun , konečný výsledek by ale mohl být příznivější. Rozpočet by letos mohl být vyrovnaný, nicméně závěr roku je tradičně spojen s nárůstem výdajů a se zhoršováním celkového salda a nejinak tomu bude i letos, kdy do hry vstupuje například navyšování platů ve veřejném sektoru. Nicméně, lze konstatovat, že hospodaření státního rozpočtu je letos v zásadě bezproblémové, čemuž napomáhá i silný hospodářský růst a snaha vlády o efektivnější výběr daní.