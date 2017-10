Trump vyzval Tillersona, aby neztrácel čas vyjednáváním s KLDR. USA učiní, co je potřeba

Americký prezident Donald Trump o víkendu opětovně vyostřil napětí mezi USA a KLDR, když vyzval svého ministra zahraničí Rexe Tillersona, aby "neztrácel čas" vyjednáváním s KLDR a raději připravil zemi na "to, co musí udělat".Prezident tak reagoval na zprávy, že Tillerson a jeho úřad otevřeli přímou vyjednávací linku s vedením KLDR a nyní čekají a jeho odezvu.Trump na toto konto také poznamenal, že takové snahy nefungovaly posledních 25 let a není tedy zřejmé, proč by se to mělo změnit právě teď. V tomto ohledu selhali všichni Trumpovi předchůdci, ale on stejnou chybu nehodlá udělat.