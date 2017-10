Stockman věští akciím propad o 40-70%. Zapomeňte na Černé labutě a sledujte jen tu "blonďatou"

Bývalý šéf rozpočtového výboru prezidenta Reagana David Stockman opětovně připomněl svůj medvědí náhled na další vývoj akciových trhů. Podle Stockmana investoři výrazně přeceňují Trumpovy plány na reformu daní a také vývoj měnové politiky Fedu, což by mohlo v blízké budoucnosti vest k výraznému propadu akciových trhů. Korekce podpořená tím, že trh prochází korekcí každých 8 let, by mohla dosáhnou v rozsahu 40-70%. S&P 500 by mohl celkem snadno klesnout ze současných cca 2500 směrem k 1600 bodům, což by odpovídalo poklesu o 34%.Riziko naplnění jeho varování je tak vysoká, že doporučuje investorům, aby opustili akciové kasino a věnovali se jiným způsobům investování volných prostředků.Podle Stockmana má velký podíl a současném stavu a v podstatě trvalé růstové rallye především americký Fed a jeho stále velmi rozvolněná měnová politiky. Její návrat směrem k normálu bude způsobovat různé a výrazné šoky, jak bude docházet ke změnám vnímání rizika a výnosů z pohledu investorů, kteří si zvykli na extrémně levné a dostupné zdroje a přizpůsobili se prostředí nízkých výnosů vytvořenému právě postupem centrálních bank.Stockman srovnává současný stav s poslední krizí, kdy trhy do jara 2009 propadly o 58%. Současný trh při ocenění PE na úrovni 21násobku provozních zisků a 100 měsících trvalé podnikové expanze se mu nezdá udržitelný zvláště při pohledu na neutěšenou situaci ve Washingtonu. Míra obecného rizika je velmi vysoká a trhy to nereflektují.Podle Stockmana k rallye také výrazně přispěla očekávání prezidentovy daňové reformy, jež jsou ale přehnaná, protože v sobě skrývá výrazné riziko fiskálního krachu, jež by se odrazil bezpochyby také na trhu aktiv.Podle Stockmana není nutné se obávat žádných "černých labutí", ale spíše jedné "blonďaté".