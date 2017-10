Trhy nevěří 3% růstu, a tudíž ani Trumpově daňové reformě

Wall Street jednoznačně nesouhlasí s americkým ministrem financí Stevenem Mnuchinem v tom, že 3% růst americké ekonomiky je v následujícím desetiletí reálným cílem. Na stránkách Bloomberg Gadfly na to poukazuje Lisa Abramowiczová a dodává, že jde o významnou věc. Pokud se totiž ministr mýlí, vládní rozpočet nemůže těžit z odhadovaných 2 bilionů dolarů daňových příjmů, se kterými prezident Donald Trump počítá při své daňové reformě. Jinak řečeno, jestliže nebude dosaženo zmíněného růstu, rozpočtové deficity pravděpodobně vzrostou v řádu bilionů dolarů bez toho, aby výsledkem daňové reformy byla znatelná ekonomická expanze.



Trump představil návrhy na změnu daňového systému minulý týden, počítá i se snížením daní ze zisků. Ďábel bude opět v detailech, z nichž je ovšem zatím známo jen málo. Navíc stále není jasné, zda budou republikáni schopni reformu prosadit. Nicméně alespoň už víme, jaký je vlastně Trumpův plán. Mnuchin již dříve tvrdil, že daňová reforma umožní lehké dosažení 3% růstu, ovšem řada ekonomů s ním nesouhlasila a stále nesouhlasí. Pohled na vývoj tržních inflačních očekávání poté, co Trump ohlásil konkrétní plán, také ukazuje, že trh je ohledně růstu inflace k úrovni 2 % v následujících deseti letech stále skeptický.





Pokud by investoři došli k závěru, že se inflace skutečně zvedne, dlouhodobé obligace by byly pod znatelným prodejním tlakem. Je pravdou, že jejich výnosy minulý týden skutečně rostly, ale stále se nacházejí pod letošním průměrem ve výši 2,9 %. Pro odhad růstových očekávání je pak často používán rozdíl mezi výnosy dlouhodobých obligací a dluhopisů dvouletých a ten se stále drží na nejnižších úrovních od roku 2007, viz následující graf:Podle průzkumu agentury Bloomberg se 21 z 26 ekonomů domnívá, že schválení navrhované daňové reformy by zvýšilo rozpočtové deficity v následujících deseti letech, protože magického 3% růstu by šlo dosáhnout jen těžko. Americká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí o 3,1 %, ale jen málo ekonomů se domnívá, že by mohlo jít o standard budoucích let.Možná, že Mnuchin a Trump vidí něco, co většina na Wall Street nevnímá. Nebo se jen rozhodli zavřít oči před realitou, kterou ale investoři ignorovat nemohou. Ti hledí na stárnoucí populaci, vysoké dluhy a další fundamentální brzdy vyššího růstu. Americká vláda je bude jen těžko přesvědčovat, že její růstová matematika sedí. Dluhopisovému trhu zatím výsledky vycházejí jinak.