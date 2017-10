12.h - Evropa dopoledne nejistá kvůli Katalánsku, euro oslabuje, ropa klesá, BCPP v plusu

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne nejisté. Události ve španělském Katalánsku investory sice znejišťují, ale zatím se nezdá, že by mělo dojít k nějaké výraznější reakci mimo samotné Španělsko a tamní trhy.Investoři vyhlížejí avizované vystoupení britského ministra financí a data o vývoji předstihového PMI ve výrobě. Euro reaguje na španělské problémy oslabením vůči dolaru euru osciluje kolem hranice 26. Ropa vstupuje do nového týdne mírným oslabením v případě americké WTI a silnějším propadem u Brentu. BCPP zahajuje říjnové obchodování růstem, který navazuje na pozitivní zářijový trend. Daří se především akciím PMČR a O2 , v plusu jsou také banky.