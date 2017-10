USA: Mírná revize růstu HDP

USA byl mírně nahoru revidován růst HDP a to z 3 % na 3,1 %. Data jsou mezičtvrletní anualizovaná. Amer ická ekonomika je v dobré kondici. Růst HDP táhne jak spotřeba domácností, tak i investice . Ve zbytku roku může být ale růst HDP relativně volatilní, když ve třetím čtvrtletí může být nižší z důvodu nepříznivého počasí a ve čtvrtém naopak vyšší s tím, jak se budou obnovovat kapacity a produkce vracet do normálu.

Ohledně FEDu žádná změna. Na prosincovém zasedání vidíme mírně přes 50% šanci na hike. Klíčová budou data

inflace, když FED v současné chvíli čeká na obnovu inflačních tlaků.

V předminulém týdnu se počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dostal na 272tis., když týden předtím to bylo 260 tisíc. I přes toto zvýšení jsou data příznivá – zvýšení jde s velkou pravděpodobností na vrub dozvukům nepříznivého počasí na jihu USA a nejde tak o fundamentální záležitost, která by se měla promítnout do politiky FEDu. Navíc v absolutním vyjádření jsou data stále pod hranicí 300tis, která je považována jako práh, pod nímž je trh práce silný.



Jiří Polanský