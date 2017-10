ČNB: Hike v listopadu

Na svém zářijovém měnověpolitickém zasedání, které se konalo z důvodu státního svátku mimořádně ve středu (namísto čtvrtka), ponechala bankovní rada ČNB úrokové sazby beze změny. A to poměrem hlasů 4:3. My jsme dávali mírně vyšší pravděpodobnost tomu, že ČNB sazby zvýší. Česká ekonomika se začala přehřívat a dle nás hrozí riziko, že se silná domácí poptávka a především napjatá situace na trhu práce přelijí trvaleji do inflace. A proto si myslíme, že ČNB bude muset utahovat měnovou politiku, aby nedovolila inflaci výrazněji a především trvaleji vzrůst. Navíc v současné chvíli může mít zvýšení sazeb díky překoupenosti koruny mírnější vliv směrem k posílení kurzu, než by tomu bylo za standardních podmínek, a proto může být potřeba více zvýšení sazeb.

V tuto chvíli si myslíme, že především riziko plynoucí ze silného růstu mezd, který s velmi vysokou pravděpodobností bude pokračovat i v příštích letech, vyžaduje minimálně dvě zvýšení sazeb a to v relativně rychlém sledu. V opačném případě by se česká inf lace mohla trvaleji zvýšit nad cíl, což by byla (dle našeho názoru) pro ČNB nepříjemná kaňka na jinak velmi dobře zvládnutém zavedení a ukončení kurzového závazku v české ekonomice. S velmi vysokou pravděpodobností čekáme růst sazeb na listopadovém zasedání. V letech 2018 a 2019 dojde dle nás ke dvěma zvýšením v každém roce. V příštím roce by k prvnímu hiku mohlo dojít vzhledem k proinflačním rizikům již v únoru či březnu.



Jiří Polanský