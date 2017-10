Katalánské referendum v novém týdnu oslabuje euro (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Nejsledovanějším ekonomickým ukazatelem tohoto týdne bude páteční statistika pracovních míst z USA. Očekáváme, že kvůli dopadům hurikánů počet pracovních míst poprvé za sedm let poklesl. Právě efekty počasí vypovídací schopnost těchto čísel snižují. V eurozóně budou zveřejněny zářijové PMI, ať už revize z hlavních zemí měnového bloku nebo nová čísla z ostatních zemí. Pozornost trhů ale bude v Evropě poutat povolební vyjednávání v Německu a akutně i situace ve Španělsku po neklidném katalánském referendu. Euro už dnes ráno v reakci na vystupňování problémů oslabuje vůči dolaru. V České republice bude zveřejněn indikátor PMI za září, u kterého očekáváme mírný pokles, a srpnové maloobchodní tržby. Ty sice meziročně zpomalí, meziměsíční dynamika ale odhalí pokračující růst domácí poptávky. Koruna by proti euru mohla v následujících týdnech dosáhnout dalších zisků, když se jí konečně podařilo prolomit hranici 26,00 CZK/EUR, a to navíc na konci měsíce a čtvrtletí.

Hurikán Harvey srazil počet pracovních míst v USA

Zářijový průmyslový PMI z eurozóny podle prvních odhadů příjemně překvapil, když ho táhl především německý index. Finální čísla by se podle našich očekávání neměla měnit, nové informace však přijdou ze Španělska a Itálie. Úroveň PMI naznačuje velmi slušné tempo růstu evropské ekonomiky v Q3 17.

Evropské PMI indikátory ze služeb a kompozitní statistiky jsou sice nižší, ale i tak vyznívají pozitivně. Hodnota kompozitního PMI je konzistentní s růstem ekonomiky EMU o 0,6 % q/q, lehce nad naším odhadem ve výši 0,5 % q/q.

Německé tovární objednávky v srpnu pravděpodobně slušně vzrostly a vykompenzovaly svůj červencový pokles. Byla by to dobrá zpráva i pro český průmysl po nepříliš úspěšném začátku léta, který mimořádně nepříznivě ovlivnily celozávodní dovolené v podnicích především automobilového průmyslu.

Nejdůležitějším indikátorem tohoto týdne jsou zářijové statistiky z amerického trhu práce. Počet pracovních míst v nezemědělském sektoru pravděpodobně poprvé za sedm let vykáže pokles, a to kvůli dopadům hurikánu Harvey. Podobné následky měla v roce 2005 bouře Katrina, Harvey však zasáhl ekonomicky důležitější oblast Texasu. Míra nezaměstnanosti by se měla zvýšit na 4,5 %, nejvyšší hodnotu za šest měsíců. Konsenzus trhu je nicméně optimističtější: očekává mírný nárůst počtu pracovních míst a stagnaci nezaměstnanosti. Odhadování dopadů hurikánů je nicméně velmi obtížné, takže páteční report může přinést v mnoha ohledech překvapení. Bez vlivu nepříznivého počasí by však byl zářijový report příznivý. Domníváme se, že podobně se bude na tato čísla dívat i Fed. Vypovídací schopnost ekonomických ukazatelů je kvůli hurikánům snížená, takže ani takto na první pohled špatné číslo by nemělo ohrozit prosincové zvyšování sazeb Fedu.

Euro oslabilo kvůli politické nervozitě

Minulý týden byl velmi nepříznivý pro euro. Společná evropská měna vůči dolaru oslabila o více než procento, když v celotýdenním pohledu uzavřela na úrovni 1,180 USD/EUR. Během středy a čtvrtka se kurz podíval dokonce pod 1,175 USD/EUR. Hlavním důvodem oslabení eura byl nejednoznačný výsledek německých voleb a pravděpodobně složitá povolební vyjednávání, která největší evropskou ekonomiku čekají. Dobré zprávy nepřicházely ani ze Španělska, které se nervózně připravovalo na katalánské referendum o samostatnosti.

Ve světle politických událostí byly makroekonomické indikátory odsunuty na druhou kolej. Zatímco ekonomická důvěra v eurozóně i hlavních zemích EMU zůstala vysoko, první zářijové odhady inflace mírně zklamaly. Ve Spojených státech údaje z reálné ekonomiky zatím nezaznamenaly nepříznivé efekty hurikánů, jádrový deflátor soukromé spotřeby (preferovaný inflační ukazatel Fedu) ale v meziročním vyjádření zaostal za očekáváním. Pokračují tak tendence z minulých měsíců – měkká data o důvěře zůstávají dobrá, stejně jako většina čísel z reálné ekonomiky, inflace je však nadále slabá.

České maloobchodní tržby potvrdí růst poptávky

Indikátor PMI z českého průmyslu podle našich odhadů v září mírně poklesl. Makroekonomická data zveřejněná v létě byla spíše zklamáním, stejně jako údaje z reálné ekonomiky v Německu. I tak ale bude PMI ukazovat na pokračující růst odvětví.

Třetí čtení českého HDP za Q2 17 přinese statistiku sektorových účtů, kde bude zřejmě vidět pokračující tlak na snižování ziskovosti firem oproti zvyšujícímu se objemu mezd v ekonomice. Můžeme se navíc opět dočkat i revize růstového tempa českého hospodářství.

Polská centrální banka na svém zasedání podle našich odhadů ponechá měnovou politiku beze změn. Sazby by měly vzrůst až v polovině příštího roku poté, co v Q2 18 zrychlí inflace.

České maloobchodní tržby v srpnu podle našich odhadů zpomalily svůj růst. Důvody jsou však spíše technické: nepříznivé kalendářní efekty a vysoká srovnávací základna z loňského srpna, kdy růst tržeb byl masivní. Pohled na meziměsíční dynamiku v letošním srpnu by ale měl odhalit, že útraty spotřebitelů rostou i nadále. Důvodem je stále klesající nezaměstnanost, výrazně zrychlující růst mezd a velmi dobrá spotřebitelská důvěra.

Bilance zahraničního obchodu by se měla po červencovém deficitu vrátit do kladných hodnot. Domohly k tomu pravděpodobně vyšší exporty díky částečnému odeznění efektu celozávodních dovolených v průmyslu.

Koruna konečně prolomila hladinu 26 CZK/EUR

Středeční zasedání bankovní rady ČNB a jeho dozvuky konečně přinesly na trh s korunou nějaké novinky. Bankovní rada sice v souladu s naším očekáváním ponechala sazby beze změn, hlasování však bylo velmi těsné. Ze slov guvernéra Rusnoka a z celkově velmi dobré kondice české ekonomiky navíc odvozujeme, že zvýšení sazeb v listopadu je v podstatě dané. A další poměrně rychlé zvyšování sazeb bude následovat v roce 2018.

V reakci na jednání ČNB se koruna ve středu komíhala kolem úrovně 26,00 CZK/EUR, nakonec ale uzavřela nad touto hranicí, kde se obchodovala i během čtvrtečního svátku. V pátek už byla situace jiná. Koruna během odpoledne poměrně výrazně posílila, a kurz se tak krátkodobě dostal dokonce pod 25,95 CZK/EUR. Nakonec uzavřel na hodnotě 25,99.

Důležité je, že se podařilo prolomit hladinu 26,00 CZK/EUR, která odolávala velmi dlouho. Navíc k tomu došlo na konci měsíce a čtvrtletí, což by mohlo přinést další nákupní impulsy pro českou měnu. V následujících dvou měsících by se kurz koruny mohl dostat k úrovním 25,50-25,70 CZK/EUR, a to díky dobré ekonomické kondici a pravděpodobnému rychlému zpřísňování měnové politiky ČNB.

Proti dolaru koruna v pátek uzavřela na hladině 22,00 CZK/USD. V celotýdenním hodnocení česká měna ztratila téměř procento, a to kvůli posílení dolaru na trhu s eurem po německých volbách.

Polský zlotý a maďarský forint minulý týden shodně oslabily, a to kvůli růstu rizikové averze po nejednoznačném výsledku německých voleb. Obě měny poklesly na mnohaměsíční minima. Polský zlotý byl nejslabší od poloviny března, forint zaznamenal ztráty na úrovně ze začátku května.