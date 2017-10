Rozbřesk: Koruna testuje 26,00 EUR/CZK, má šanci na úspěch?

Inflace v eurozóně se dál drží na 1,5 %, a to není pro ECB vůbec dobrá zpráva. Ekonomika sice zrychluje a nezaměstnanost padá prakticky napříč celou eurozónou, v inflaci je to ale zatím cítit velmi málo. I když by tedy řada členů ECB chtěla vidět ústup od měnové expanze, holubice budou mít pořád navrch - inflace se bude vracet k cíli jenom velice pomalu a silnější euro (zhruba o 12 % od začátku roku) situaci může ještě zhoršit.



V nejbližších měsících navíc inflace pravděpodobně poklesne. V září se udržela na 1,5 % jen díky dočasnému zrychlení cen potravin. Naopak jádrová inflace po třech měsících opět poklesla na 1,1 % kvůli volnějšímu růstu cen služeb. Slabší růst cen potravin mohou sice v příštím roce částečně vykompenzovat o něco dražší pohonné hmoty, inflace ale pravděpodobně neunikne poklesu k úrovním jádrové inflace - maximálně 1,3 %.



Výhled na inflaci v Česku je podobný - jen se jednoduše pohybuje o patro výše. A to z prostého důvodu, že Česko je v hospodářském cyklu o dvě zatáčky vepředu. Hospodářský růst již stihl srazit českou nezaměstnanost na historická minima pod 3 %, kde logicky vidíme nárůst mzdových a inflačních tlaků (mzdy rostou přes 7 % meziročně). V eurozóně se sice počasí setrvale vylepšuje ovšem o poznání pomaleji - nezaměstnanost je na úrovních nad 9 % (stále více než 2 procentní body nad historickými minimy).



Pokud to takto půjde dál, bude to pro ČNB časem znamenat o poznání agresivnější utahování měnových kohoutů, než bude zapotřebí v eurozóně. A to je dobrá zpráva i pro českou korunu. Ta je výrazně překoupená. Dokud se ovšem ECB nebude chystat k agresivnějšímu otočení kormidla a vyšším sazbám, mohou být sázkaři na koruně relativně klidní…, ba naopak jejich řady se mohou ještě rozrůstat.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se pokouší testovat 26,00 EUR/CZK. Její šance na úspěch rostou a na rozdíl od našeho dosavadního názoru (poslední FX strategie) si již další zisky dovedeme představit. Kromě slabé inflace v eurozóně a nízkým očekáváním ohledně ECB (viz úvodník) je zásadním důvodem utahování basis swapů a atraktivnější korunové depozitní sazby pro zahraniční hráče - zejména na o něco delších splatnostech (2-3 roky). Do lidské řeči přeloženo, srovnávají se rozdíly mezi oficiálními sazbami a tržními sazbami dostupnými pro sázkaře na korunu - ty jsou sice nadále záporné, ale o poznání méně než například před měsícem. To z koruny činí o poznání atraktivnější zboží. I když nadále zůstává výrazně překoupená, nedá se vyloučit, že krátkodobě budou sázkaři na její zisky přibývat a koruna se pokusí usadit pod 26,00 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Zatímco se euro bude vzpamatovávat z toho, kterak španělská policie zatočila se stařečky v katalánských volebních místnostech, tak je dobré si na úvod týdne něco říci o amerických datech. Těch bude plno, budou důležitá a dost možná i rozporuplná. Zatímco dnes či ve středu zveřejněné indexy podnikatelských nálad ISM by mohly (kvůli rýsující se daňové reformě) dopadnout dobře, tak hlavní číslo měsíce - payrolls - bude zřejmě vinou hurikánů velmi nízké. Jak totiž ukazují naše běžící odhady alias Stopaři - hurikánová sezóna se negativně podepsala nejen na trhu práce, ale i HDP. Viz: https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/financni-trhy/stopar-csob



Ropa

Cena ropy zůstává na začátku nového týdne víceméně stabilní nad 56 USD/barel. Cenu v pátek významněji neovlivnily ani zprávy o vyšších vývozech z Iráku a vyšší produkci v Libyi během září, ani opětovný výraznější růst aktivity těžařů v USA.



Optimismus může ropným býkům ubírat informace od IEA, která varuje, že po pravděpodobném letošním poklesu mohou globální zásoby ropy v příštím roce opět vzrůst.



Akcie

Poslední den třetího kvartálu se vytáhly akciové indexy v zámoří na další historická maxima. Růstu pomohl hlavně technologický, zdravotnický a spotřebitelský sektor. Na opačném spektru se nacházely sektory nemovitostní a energetický.



Index Dow Jones Industrial Average se celý pátek držel poblíž čtvrtečních hodnot. V závěru seance nesl hodnotu 22.400 bodů (+0,1 %). Diverzifikovaný index S&P 500 posunul historická maxima na 2519 bodů, když poslední den třetího kvartálu tohoto roku poskočil o dalších 0,4 %. Největším tahounem byl technologický sektor, což dokázalo vytáhnout Nasdaq Composite o 0,7 % na 6495 bodů.