Ranní glosa: Slabá inflace v eurozóně ECB nikam netlačí

Inflace v eurozóně se dál drží na 1,5 % a to není pro ECB vůbec dobrá zpráva. Ekonomika sice zrychluje a nezaměstnanost padá prakticky napříč celou eurozónou, v inflaci je to ale zatím cítit velmi málo. I když by tedy řada členů ECB chtěla vidět ústup od měnové expanze, holubice budou mít pořád navrch - inflace se bude vracet k cíli jenom velice pomalu a silnější euro (zhruba o 12 % od začátku roku) situaci může ještě zhoršit.



V nejbližších měsících navíc inflace pravděpodobně poklesne. V září se udržela na 1,5 % jen díky dočasnému zrychlení cen potravin. Naopak jádrová inflace po třech měsících opět poklesla na 1,1 % kvůli volnějšímu růstu cen služeb. Slabší růst cen potravin mohou sice v příštím roce částečně vykompenzovat o něco dražší pohonné hmoty, inflace ale pravděpodobně neunikne poklesu k úrovním jádrové inflace - maximálně 1,3 %.





Výhled na inflaci v Česku je podobný - jen se jednoduše pohybuje o patro výše. A to z prostého důvodu, že Česko je v hospodářském cyklu o dvě zatáčky vepředu. Hospodářský růst již stihl srazit českou nezaměstnanost na historická minima pod 3 %, kde logicky vidíme nárůst mzdových a inflačních tlaků ( mzdy rostou přes 7 % meziročně). V eurozóně se sice počasí setrvale vylepšuje ovšem o poznání pomaleji - nezaměstnanost je na úrovních nad 9 % (stále více než 2 procentní body nad historickými minimy).Pokud to takto půjde dál, bude to pro ČNB časem znamenat o poznání agresivnější utahování měnových kohoutů, než bude zapotřebí v eurozóně. A to je dobrá zpráva i pro českou korunu. Ta je sice výrazně překoupená. Dokud se ovšem ECB nebude chystat k agresivnějšímu otočení kormidla a vyšším sazbám, mohou být sázkaři na koruně relativně klidní…, ba naopak jejich řady se mohou ještě rozrůstat.