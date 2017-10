Volební priority: Strany chtějí nové dálnice i soukromníky na železnici

Otevře se po volbách česká železniční síť soukromníkům, postaví Česko vysokorychlostní železniční tratě a na které dálnice se mohou motoristé těšit? Redakce TN.cz se ptala nejsilnějších stran na jejich programové priority v oblasti dopravy.

Redakce TN.cz se nejsilnějších politických stran ptala na jejich priority v různých oblastech, které české voliče nejvíce tíží. V prvním článku porovnáme, jaké priority mají kandidující strany v oblasti dopravy.

Jedním z dlouhodobě přetřásaných témat v oblasti dopravy je liberalizace železniční dopravy. Soukromí dopravci dlouhodobě tlačí na kraje a na ministerstvo dopravy, aby se provoz na dotovaných tratích soutěžil. Ministerstvo i kraje většinu vlaků objednávají od Českých drah. Ty se pochopitelně ztrátě monopolu brání.

Na tom, že by se měla železnice liberalizovat a tratě soutěžit, se shodne většina stran. Proti jsou jen komunisté. "KSČM považuje národního dopravce České dráhy za klíčového garanta zajištění dopravní služby na železnici. Dbát o dopravní obslužnost je povinnost státu," zdůrazňují komunisté, kteří zároveň uvedli, že k zajištění dopravní obslužnosti by zavedla jízdné zdarma pro žáky mladší 15 let a pro seniory nad 65 let.

"Liberalizace trhu by neměla být rozhodně plošná a nesmí diskriminovat národního dopravce, který garantuje dopravu jako veřejnou službu a spravuje i dopravní cesty. Soukromí dopravci na některých tratích by byli zvýhodněni, pokud by se tento aspekt náležitě nezohlednil," doplnili komunisté, proč liberalizaci nepodporují.

Před tzv. vyzobávání rozinek, tedy zabírání lukrativních tratí soukromými dopravci varují lidovci. "Je třeba si uvědomit, že železnice plní nejen významné národohospodářské funkce, ale další důležité strategické funkce např. v době obrany státu. Otevírání trhu nesmí být živelné, musí garantovat stabilitu v síťovosti obsluhy území, musí mít jasný řád a pravidla," uvedla KDU-ČSL s tím, že se ale ukázalo, že nástup soukromých dopravců vedl ke zlepšení komfortu pro zákazníky, a to i u Českých drah. Lidovci tak postupnou liberalizaci podporují.

"Jednoznačně podporujeme větší konkurenci v železniční dopravě, která přinese vyšší kvalitu služeb a nižší cenu pro zákazníka," uvedla ODS. Podle SPD "konkurence prospívá občanům, zvyšuje kvalitu a snižuje cenu". Pro liberalizaci se vyslovili také Starostové a nezávislí.

Podle TOP 09 je potřeba konkurenci povolit takovým způsobem, "aby nedocházelo ke konfliktům zájmů všech zúčastněných - cestujících, objednavatelů služeb a dopravců". Soutěže tak musí mít jasná pravidla a závazky musí být transparentní.

Pro větší transparentnost se vyslovili také Piráti, kteří by správu železniční sítě chtěli převést pod "transparentní organizace". Uznávají také, že stát musí podporovat i ztrátové tratě. Takto vynaložené prostředky "budou v podstatě investicí do podpory regionu a venkova," uvedli Piráti s tím, že větší soutěžení mezi dopravci taktéž podporují.

Zástupci ČSSD a hnutí ANO se ve stanovené lhůtě nevyjádřili.

Nové dálnice a přesun nákladní dopravy na železnici

Řidiče nejvíce zajímá, kdy se dostanou po dálnicích až k hranicím nebo kdy dálnice D1 nebude připomínat tankodrom, potažmo na ní motoristé nestráví hodiny v nekonečných kolonách. Na tom, že podporují co nejrychlejší výstavbu dálnic se shodnou všechny strany.

Podle STAN je prioritou "dobudování páteřního skeletu České republiky, tedy dálnic na západ a na jih republiky". Za svou prioritu označila páteřní dopravní infrastrukturu i KSČM. "Problém je územní a projektová příprava a financování. KSČM je pro to, aby exekutiva věcně tuto prioritu podporovala," napsali komunisté, kde vidí problém. Chtějí také, aby železnice měla větší podíl na nákladní přepravě.

Podle ODS způsobili ministři za ANO v rozvoji infrastruktury stagnaci. "Klíčové jsou samozřejmě dálniční napojení krajských měst (D6, D3), severní alternativa k D1, tj. D35 včetně D43 a kvalitní spojení s okolními státy (dálniční propojení Brna s Vídní, ale i železniční koridory, např. rychlotrať na Drážďany).