ZAVÍRÁK: Yellenová dává každému, co chce. My bychom potřebovali máslo, Uber Londýn

Trhy, ekonomika, politika



• Angela Merkelová sice slaví volební vítězství, ale velká část voličů v Německu svou podporou AfD dala zřetelně najevo své obavy z budoucnosti. Německo tak ukázalo, že tradiční politické strany v Evropě čelí i nadále tlaku a úpadku popularity. To se projevuje i v ekonomické oblasti. Zmíněná AfD například kritizuje i uvolněnou politiku ECB a v pondělí kvůli tomu dokonce došlo k otevřenému názorovému střetu mezi šéfem ECB Mariem Draghim a zástupcem AfD v Evropském parlamentu Berndem Luckem.





• Draghi v pondělí také prohlásil, že inflace v eurozóně podle něj bude růst, ovšem bude se nadále držet pod 2 %. Při čekání na vyšší inflaci je také „třeba trpělivosti“. Šéf ECB poukázal i na volatilitu kurzu eura s tím, že jde o zdroj nejistoty, který je třeba pozorně sledovat. Obecně se očekává, že ECB v příštím roce začne svou monetární stimulaci omezovat.• EU tento týden ukončila disciplinární řízení proti Řecku , které bylo zahájeno kvůli příliš vysokým rozpočtovým deficitům této země. Jde o známku toho, že Unie oceňuje pokrok, kterého Řecko ve fiskální oblasti dosáhlo. Podobné kroky ale stojí v protikladu s názory, které tvrdí, že řecké dluhy jsou bez ohledu na aktuální vývoj jednoznačně neudržitelné a jediným možným řešením je jejich odpis.• Americký prezident Donald Trump konečně přišel s konkrétním návrhem na slibovanou daňovou reformu. Podle něj by došlo i ke snížení daně ze zisků ze současných 35 % na 25 %. Před námi jsou ale pravděpodobně měsíce vyjednávání a v návrhu chybí řada klíčových detailů. Není tudíž zdaleka jasné, zda a v jaké podobě může být schválen.• Prezident Fedu v New Yorku William Dudley prohlásil, že další zvedání sazeb je pravděpodobné, protože současná slabší inflace může být z velké části jen přechodným jevem. Podle jeho názoru se ve středně dlouhém období inflace stabilizuje kolem cíle Fedu ve výši 2 %. Pokud k tomu přidáme utažené podmínky na trhu práce a sílící oživení, znamená to nutnost pokračování v eliminaci monetární akomodace. Dudley se také nedomnívá, že by škody napáchané hurikány byly výraznou ekonomickou brzdou. Jeho komentáře tak posilují očekávání trhu, že Fed ještě před koncem roku přikročí k dalšímu zvýšení sazeb.• Janet Yellenová v úterý hovořila o tom, že centrální banky by měly být opatrné ohledně pomalé normalizace monetární politiky. Zároveň ovšem dodala, že význam dočasných faktorů může při brzdění inflace hrát menší roli, než se původně domnívala. Lisa Abramowicz na Bloombergu komentuje její proslov trefně: „Z Yellenové se stala mistryně projevů. V nich dá každému trochu toho, po čem touží a zároveň jemně posouvá trh tam, kam chce“.• Španělská centrální banka varovala, že ekonomický růst může být ohrožen politickými tenzemi souvisejícími se snahami o osamostatnění Katalánska. Ty by se podle ní mohly projevit na spotřebitelské důvěře, poptávce domácností i na finančních podmínkách v zemi.• Podle vedení banky Morgan Stanley bude její divize brokerů i nadále prosperovat a takzvaní roboporadci pro ni nepředstavují významnou hrozbu. Banka je významným správcem aktiv a investic , brokerské služby generují asi polovinu jejích příjmů a další vývoj v oblasti robotizace investičního poradenství je tak pro ni klíčový.• Uber dostal v zákaz v Londýně. Série ran, které tato společnost v poslední době čelí, tak nekončí. Nicméně stále je považována za nejhodnotnější soukromou společnost z technologického sektoru. Její hodnota je odhadována na téměř 70 miliard dolarů , druhá Didi Chuxing se pyšní odhadovanou hodnotou ve výši kolem 50 miliard dolarů





• Německý Siemens se dohodl s francouzským Alstomem na vytvoření železničního giganta, který by byl schopen čelit čínské státem vlastněné konkurenci.



• GE jde jinou cestou. Prodá totiž svou průmyslovou divizi švýcarské ABB. Americký průmyslový gigant tak jde dále směrem ke zjednodušení a většímu zaměření svého podnikání.



• Ryanair čelí obviněním z toho, že soustavně podvádí své klienty ohledně letů zrušených kvůli nedostatku pilotů.



U nás doma



• Ministerstvo financí ČR požaduje, aby Specializovaný finanční úřad vyšetřil vývoj cen másla. Cílem má být mimo jiné posouzení toho, zda nějaký subjekt nezneužívá svého tržního postavení, zda současná cena másla odpovídá jeho výrobním nákladům a jak se liší ceny u jednotlivých výrobců. Máslová krize pokračuje.



• Prezident České lékařské komory Milan Kubek na debatě o zdravotnictví pořádané týdeníkem ekonom hovořil o návrhu zvýšit zdravotní pojištění pro lidi s vyššími příjmy. "Surově řečeno, jde o to vytáhnout peníze z lidí, kteří je mají, a zatím nečerpají zdravotní péči. A až budou staří a nemocní, nebudou muset platit třeba příplatky za léky," uvedl Kubek.



• Podle čerstvého průzkumu agentury Median podpora ANO a ČSSD stagnuje a pohybuje se kolem 27 % a 14 %. Postupně ztrácí KSČM a hůře si vede i TOP 09. Naopak SPD Tomia Okamury by podle aktuálního průzkumu získala asi 6,5 % podporu a lépe si nyní vedou i Piráti, kteří by získali 6 % podporu. Více než polovina pravděpodobných voličů je ale podle agentury stále nerozhodnuta o straně, či účasti ve volbách.