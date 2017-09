Koruna konečně prolomila hladinu 26 CZK/EUR, má namířeno k dalším ziskům (Komentář)

Středeční zasedání bankovní rady ČNB a jeho dozvuky konečně přinesly na trh s korunou nějaké novinky. Bankovní rada sice v souladu s naším očekáváním ponechala sazby beze změn, hlasování však bylo velmi těsné. Ze slov guvernéra Rusnoka a z celkově velmi dobré kondice české ekonomiky navíc odvozujeme, že zvýšení sazeb v listopadu je v podstatě dané. A další poměrně rychlé zvyšování sazeb bude následovat v roce 2018.

V reakci na jednání ČNB se koruna ve středu komíhala kolem úrovně 26,00 CZK/EUR, nakonec ale uzavřela nad touto hranicí, kde se obchodovala i během čtvrtečního svátku. V pátek už byla situace jiná. Koruna během odpoledne poměrně výrazně posílila, a kurz se tak krátkodobě dostal dokonce pod 25,95 CZK/EUR. Po 16. hodině se euro vůči koruně obchoduje za zhruba 25,97 CZK/EUR.

Důležité je, že se tedy nejspíš podařilo prolomit hladinu 26,00 CZK/EUR, která odolávala velmi dlouho. Navíc k tomu došlo na konci měsíce a čtvrtletí, což by mohlo přinést další nákupní impulsy pro českou měnu. V následujících dvou měsících by se kurz koruny mohl dostat k úrovním 25,50-25,70 CZK/EUR, a to díky dobré ekonomické kondici a pravděpodobnému rychlému zpřísňování měnové politiky ČNB.

Proti dolaru koruna uzavírá na hladině 22,00 CZK/USD. V celotýdenním hodnocení česká měna ztrácí téměř procento, a to kvůli posílení dolaru na trhu s eurem po německých volbách.