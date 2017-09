Musk: Raketa vás zanese kamkoli na zemi do 1H a to za cenu běžné letenky

Vizionář Elon Musk představil další plány na kolonizaci Měsíce a Marsu. V jeho rámci se počítá také s konstrukcí nové nosné rakety pojmenované jako "BFR", jež by mohla s posádkou dosáhnout, kteréhokoli místa na zemi do 1 hodiny.Pokud by se plány materializovaly znamenalo by to například, že cesta z New Yorku do Šanghaje by trvala pouhých 30 minut a to za cenu běžné letenky v ekonomické třídě. To by zásadním způsobem promluvilo do trhu letecké přepravy.Podle Muska by navíc celý koncept dokázal přepravovat cca 4O kabin s celkovým počtem až cca 100 osob na palubách.