Carney (BoE): Ekonomika a její směr naznačuje možnost brzkého růstu sazeb

Guvernér Bank of England Mark Carney dnes uvedl, že ostrovní ekonomika je ve stavu a ve směru, který předznamenává možný brzký růst úrokových sazeb BoE před 2 týdny překvapila trhy, když její bankovní rada uvedla, že první růst sazeb po více jak 10 letech by mohl být potřebným v následujících měsících.Většina ekonomů očekává zvýšení základní úrokové sazby na 0,5% oproti stávajícím 0,25% již na dalším zasedání měnového výboru naplánovaném na letošní listopad. Britská ekonomika na začátku roku sice poněkud zpomalila nicméně inflace je na rostoucí trajektorii, což se projevuje růstem spotřebitelských výdajů a poklesem firemních investic Podle BoE brexit způsobí, že ostrovní ekonomika nebude schopna růst tak rychle jako před ním, aniž by došlo k růstu inflace . Negativně bude působit pokles tempa přílivu migrantů a snížení tempa růstu firemních investic do nových kapacit.Carney naznačil, že jakýkoliv růst sazeb bude pouze mírný a postupný.