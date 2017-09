Bude Česko znovu cukernou velmocí? Končí kvóty na cukr

Končí cukerné kvóty, které v Evropě omezovaly obchod s cukrem. Stane se tak téměř po půl století a podle potravinářů je jisté, že alespoň krátkodobě u cukru spadne cena. České cukrovary jsou na to prý dobře připravené. Na zavedení kvót se dohodla Evropská unie už v roce 1968. Společně s garantovanou výkupní cenou pro výrobce, která byla výrazně vyšší než cena na světovém trhu, chtěla bránit evropské výrobce před levnou konkurencí ze zemí třetího světa. Výroba cukru z cukrové třtiny je levnější než z cukrové řepy, jejíž minimální výkupní ceny kvóty také stanovovaly. Určovaly také, kolik cukru mohou jednotlivé členské státy vyprodukovat. To se ale vše změní. V sobotu, téměř po padesáti letech, tato nařízení padnou. Farmáři proto v Česku zaseli cukrovou řepu na ploše polí o osm procent větší než v minulém roce. V zemích, jako je Německo nebo Francie, se tyto plochy zvýšily až o čtvrtinu. Podle potravinářů aspoň krátkodobě klesnou ceny cukru. Bude to ale výhodné hlavně pro jeho odběratele, zda se pokles cen projeví i v domácnostech, se prý uvidí až po delší době. V obchodech se zatím s klesajícími cenami nesetkáme, navíc podle Českého statistického úřadu cukr meziročně zdražil.

Tím, že se uvolní kvóty, vznikne přebytek cukru, cukrovary se ho pak pokusí prodávat do zemí, kde chybí, což je například na Slovensku, v Maďarsku nebo v zemích třetího světa. Evropské cukrovary se na tuto situaci připravovaly několik let, více investovaly například do technologií a navýšily kapacity.

Přestože v Česku zbylo jen 7 cukrovarů, díky technologickému pokroku vyprodukují naopak více cukru, než tomu bylo v dobách, kdy v Česku byly cukrovarů desítky.