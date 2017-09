Kupovat, nebo prodávat na nových maximech trhu?

Známý trader Paul Tudor Jones jednou poukázal na to, že „i když na trhu vypadá vše krásně a ceny se dostávají na nová maxima, jde často o pravý čas na prodeje“. Michael Batnick, který působí jako ředitel investičního výzkumu ve společnosti Ritholtz Wealth Management, ale relevanci podobných úvah zpochybňuje: „Pokaždé, když něco takového čtu, chce se mi začít obchodovat. Je to stejné, jako když se ve filmu dívám, jak trénuje Rocky Balboa. To mám pak také chuť běžet do posilovny a začít dřít. Jenže když si dám pár kliků, rychle mě to přejde.“



Batnick se domnívá, že ani Jones se nemůže podobných rad na prodeje držet, protože pak by nedosáhl svých investičních úspěchů. Svůj vlastní hedge fond totiž založil v roce 1980 a od té doby se index S&P 500 dostal na 737 nových maxim. Z toho se jich 171 vytvořilo během býčího trhu, který začal v roce 2013. Z těchto 737 maxim byly pouze tři, po nichž trh dlouhodoběji oslaboval. Jinak řečeno, data jasně ukazují, že nová maxima představují dobrou příležitost pro nákupy, ne pro prodeje.





Batnick navíc dodává, že i když má investor tu smůlu, že nakoupí akcie na maximech, po kterých přijde výrazné oslabení, nemusí vše končit investiční agónií. Stane se tak pouze u těch, kdo nemají dlouhodobý investiční horizont a vyrovnané portfolio, které sebou nese větší riziko, než je investor schopen snést. Příkladem může být vrchol trhu dosažený v roce 2007. Po něm se akcie propadly o téměř 58 %. Pokud někdo měl tu smůlu, že nakoupil přesně na vrcholu roku 2007, po deseti letech by stejně realizoval průměrné zisky ve výši 7 % ročně.Warren Buffett investuje už téměř 80 let a během té doby viděl nespočet nových maxim a propadů. Jeho úspěch stojí vedle schopnosti vybírat atraktivní společnosti i na tom, že nikdy neprodává ve chvíli, kdy trh kolabuje a probouzejí se medvědi. Vždy počítá s tím, že budoucnost bude lepší. Před několika dny prohlásil, že index Dow dosáhne za sto let hodnoty jednoho milionu bodů. To by znamenalo celkové posílení o 4 374 %, ale ročně na to stačí jen asi 4 %. A to již tak bláznivě nezní. Hlavně je jisté, že na této cestě k jednomu milionu přijde řada nových maxim, medvědích trhů a propadů. Bylo by krásné, kdybychom dokázali prodávat na těch správných maximech a kupovat na pravém dnu. Jenže nejsme Rocky Balboa.