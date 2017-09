Volby by s náskokem vyhrálo ANO, ve Sněmovně by bylo 8 stran

Podle volebního modelu agentury Median by ve Sněmovně mohlo zasednou osm stran. Devátým Starostům potom k proniknutí do Sněmovny chybí jedno procento. S přehledem by volby vyhrálo hnutí ANO.

Kdyby se volby konaly v září, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 27 %. Získalo by tak více hlasů, než druhá ČSSD (13,5 %) a třetí komunisté (12,5 %) dohromady. Čtvrtá příčka patří občanským demokratům se ziskem 9,5 %. Na rozdíl od předchozího volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by se do Sněmovny dostala i TOP 09 (7 %).

Ve Sněmovně by se objevili i dvě nové strany. Zisk 6,5 % předpovídá Median Svobodě a přímé demokracii, o půl procenta méně by získali Piráti. Ve Sněmovně by nechyběli ani lidovci, které by také podpořilo 6 % voličů.

Starostům a nezávislým (STAN), kteří s lidovci měli původně kandidovat v koalici, předpovídá Median zisk 4 %. K proniknutí do sněmovních lavic by tak hnutí STAN chybělo 1 %. Zrušit projekt společné koalice se KDU-ČSL rozhodla kvůli obavě z 10% hranice, kterou by musely strany překročit. Průzkum Medianu ukazuje, že to nebylo nereálné.



http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/440xX/Sep2017/2051197.jpg?d41d

Median dále předpovídá, že Zelené podpoří 2,5 % voličů, Svobodní by měli dostat o půl procenta méně. V rozmezí 1 a 1,5 % by se měla pohybovat podpora Realistů a Dělnické strany sociální spravedlnosti. Statistická odchylka se u velkých stran pohybuje až na úrovni 3,5 %, u malých stran pak okolo 1 %.

"Podpora ANO v posledních měsících stagnuje okolo 26–27 procent a podpora ČSSD okolo 14 procent. Pokračuje pozvolný propad KSČM a oproti poslednímu měsíci poklesla podpora TOP 09. Ze ztráty části protestních hlasů KSČM a stagnace ANO těží SPD Tomia Okamury, která stále mírně roste a aktuálně by dostala okolo 6,5 procenta hlasů," uvedli výzkumníci Medianu ve své zprávě.

V jejich modelu se Piráti poprvé přehoupli přes 5% hranici. "Posílili zejména mezi mladšími voliči do 35 let, mimo jiné na úkor TOP 09," vysvětluje Median.