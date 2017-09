Rozbřesk: Globální výprask dluhopisů se rozjíždí

Vládní dluhopisy konečně dostávají nakládačku, kterou řada investorů a analytiků slibuje roky a ona stále nepřichází. Jinak řečeno úrokové sazby se u nás i ve světě posunují vzhůru, přičemž v průběhu září jakoby se vše urychlilo. Jen pro zajímavost, od 8. září ztratil “bezpečný” český vládní dluhopis na ceně více než dvě a půl procenta.



Vnějších faktorů, které topí pod kotlem úrokových sazeb, je ve světě více. Za prvé, globální konjunktura je silná. Za druhé, inflace konečně zvolna sune vzhůru (pozor na dnešní číslo za eurozónu) k čemuž přispívají i ceny komodit v čele s ropou. Za třetí, do pohybu se zjevně daly i centrální banky, které v čele s Fedem vycítily příležitost normalizovat měnovou politiku, což nebude znamenat nic jiného než růst oficiálních úrokových sazeb. Ty přitom zůstávají stále na dosud směšných nízkých úrovních.



To platí samozřejmě i pro ČNB, které se z regionální pohledu zjevně ujala iniciativy. Ve středu sice bankovní rada úroky těsně nezvýšila (poměr hlasování 3:4), ale guvernér Rusnok na tiskové konferenci jasně prezentoval směrování k “normalizaci” sazeb, tedy výše. Již druhého listopadu se tedy hlavní repo sazba ČNB posune z 0,25% na 0,50%. Nicméně ani tady se nezastaví, resp. v roce 2018 bude ČNB velmi pravděpodobně pokračovat.



TRHY



CZK a dluhopisy

Na svém pravidelném zasedání ponechala bankovní rada ČNB úrokové sazby podle očekávání beze změny. Na tiskové konferenci guvernér jasně prezentoval směrování k normalizaci sazeb, a to jak z pohledu jejich výše, tak i rozpětí mezi repo, diskontní a lombardní sazbou. Kurz koruny dokonce bankovní rada zařadila mezi proinflační rizika. Tím spíše se dá předpokládat, že současná úroveň kurzu okolo 26 CZK/EUR ji nijak neirituje. Zjednodušeně se dá říct, že zatímco před koncem kurzového režimu byla ČNB pod tlakem spekulantů, nyní ji masívní spekulativní pozice rozšiřují její prostor pro vlastní rozhodování. Předpokládáme proto, že ke zvýšení hlavní úrokové sazby ČNB přistoupí už na listopadovém zasedání.

Koruna mezitím bojuje s tím dostat se pod hranici EUR/CZK 26,00. Tak tomu zřejmě zůstane až do listopadového zasedání ČNB.



Zahraniční forex

Americký dolar si dnes udělal pauzu po třídenním vzestupu. Investoři vyhodnocují plán daňové reformy, se kterým ve středu přišla americká administrativa. Eurodolar bude dnes ve střehu před inflačními daty z eurozóny. Jak německá, tak španělská zářijová inflace lehce zklamala, tak hrozí, že by skutečnost pro celou eurozónu mohla být nižší, než kolik očekává trh (1,6% meziročně).

Euro ovšem musí také sledovat politiku a to konkrétně referendum o nezávislosti v Katalánsku. Ve Španělsku se kvůli tomu zvedají vášně, neb regionu uslující o odtržení generuje 20% HDP země.

Pod tlakem zůstává také zlotý, který trápí nejen domácí politika, ale i růst úrokových sazeb ve světě. Dnes by nicméně zlotému měla pomoci zářijové inflace, která by mohla povylézt až na 2,0% a dostat do hry diskuzi o utahování měnové politiky NBP.



Ropa

Cena ropy se vzdálila od více než dvouletých maxim. I tak se však pohybuje z pohledu posledních týdnů na nadprůměrných úrovních, kde ji drží jednak obavy z možného uzavření ropovodu v Turecku (ve hře je ztráta cca 500 tis. barelů denně), jednak vylepšené fundamenty.



Akcie

Evropské akcie rostly. Naopak akciové trhy v zámoří otevřely mírně nižší, indexům Dow Jones a S&P 500 se ale podařilo počáteční ztráty umazat a konkrétně širší index se držel blízko historických maxim. Investoři se snaží zjistit, jak velký užitek by firmy a zámožní Američané z reformy přesně mohli mít, nicméně podrobnější informace k dlouho očekávanému návrhu Washington nadále nedodal.