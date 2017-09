Trumpův poradce: Daňovou reformu zaplatí hospodářský růst

Výpadek státních příjmů spojený s navrhovanou daňovou reformou pokryje hospodářský růst Spojených států. Prohlásil to ve čtvrtek poradce prezidenta Donalda Trumpa Gary Cohn v rozhovoru pro server CNBC. "Domníváme se, že celkový úbytek daní můžeme vyrovnat díky stávajícímu vzestupnému hospodářskému cyklu," řekl Cohn. "Náš plán vycházel z ročního růstu hrubého domácího produktu o tři procenta a nyní usuzujeme, že bude podstatně vyšší," uvedl.



Podle navrhované daňové reformy má zdanění firemních zisků klesnout na 20 procent ze současných 35 procent, pro jednotlivce by se stávajících sedm daňových sazeb sloučilo do tří: 12, 25 a 35 procent.





Někteří analytici odhadují, že redukce daní připraví stát přinejmenším o 1,5 až 2,2 bilionu dolarů (33,2 až 48,8 bilionu Kč ). Cohn však prohlásil, že rozpočtový deficit se nezvýší. "Předpokládáme, že do Ameriky můžeme přesměrovat spoustu podnikání a pracovních míst, můžeme být velmi konkurenceschopní," uvedl v interview. Díky daňové reformě a deregulaci by ekonomika měla podle něho vzrůst "podstatně nad tři procenta"."Snížení daňového zatížení vyústí v růst konkurenceschopnosti amerických firem v globálním měřítku, a to povede k růstu produktivity, mezd zaměstnanosti . Všechny tyto skutečnosti se promítnou do vyššího HDP , myslíme si, že je to velmi reálné," řekl Cohn.Plán ale čeká v Kongresu velká bitva s demokraty a jednotná není ani Trumpova vlastní strana , napsala agentura Reuters. Vedle toho, že navrhovaná opatření by vyústila v nárůst schodku federálního rozpočtu, kritici poukazují na to, že spíše než střední třídě by přinesla daňové úlevy bohatým Američanům.