Kolik stojí uvedení zlomového léku na trh a kdo tady lže?

Pokud chcete nějak naštvat farmaceutické společnosti, řekněte jim, že uvedení léků proti rakovině na trh nestojí zase tak moc. V Journal of the American Medical Association se přednedávnem objevil článek, který přesně tohle tvrdil. Podle něj se medián nákladů spojených s vývojem léku na rakovinu nachází u deseti zkoumaných společností na úrovni 648 milionů dolarů. Jenže studie placená farmaceutickými společnostmi říká, že tyto náklady se pohybují blízko 3 miliard dolarů.



Pokud by veřejnost uvěřila nižšímu odhadu, měly by tyto společnosti problém. Výdaje na výzkum a vývoj totiž používají jako jeden z hlavních argumentů pro šestimístné dolarové ceny za léky proti rakovině. Je pravdou, že zmíněný článek a s ním související analýzy mají řadu vad. Ale faktem je i to, že pojišťovny zatím proti vysokým cenám léků nijak výrazně neprotestují.





Studie, jejíž závěry byly zveřejněny v Journal of the American Medical Association, je založena na malém počtu firem a hlavně nebere v úvahu obrovské částky, které tečou do projektů, které jsou nakonec neúspěšné. Takový přístup může farmaceutické společnosti právem dráždit. Skutečné náklady výzkumu a vývoje léků tedy leží určitě výš, než studie uvádí.Nakonec není zase tak důležité, zda dosahují 500 milionů dolarů či 5 miliard dolarů . Jde o rizikový a nákladný podnik, který ale může přinést velké zisky. Tak tomu musí být, pokud mají mít firmy motivaci k utrácení miliard dolarů za projekty, které nakonec nemusí vynést vůbec nic. Proč vydávat stovky milionů dolarů za výzkum a vývoj léku, který nemusí generovat žádné příjmy? Protože během svého životního cyklu může také generovat desítky miliard dolarů Pokud by ale došlo k poklesu cen léků, motivaci farmaceutických společností k investicím do výzkumu a vývoje by to nezničilo. Jejich výdaje do této oblasti totiž dosahují v průměru jen 18,1 % tržeb. Ceny léků na rakovinu navíc soustavně rostou a celkové náklady léčby se budou zvyšovat i kvůli tomu, že se bude používat více léků najednou. Výborné výsledky zatím přinášejí imunoonkologické léky, jejich používání a doprovodná léčba ale pravděpodobně přinesou prudký růst nákladů.Konkurence nakonec může ceny imunoonkologických léků snížit, ale zatím nic takového nepozorujeme. Ke stlačení cen léků konkurencí dochází jen výjimečně, stalo se tak například v případě léčby hepatitidy C. U léků na rakovinu něco takového v podstatě nepozorujeme. Pojišťovny také doposud nechávaly růst jejich cen bez větších protestů, protože většinou se zaměřují na rozšířené chronické choroby. V určité chvíli ale budou ceny tak vysoko, že postoj pojišťoven bude muset být agresivnější. Farmaceutické firmy mohou být přesvědčeny, že vysoké ceny jsou ospravedlněny náklady na výzkum a vývoj. Jednou ale přijde zlom a ony by se na něj měly připravit. Nebo se chovat tak, aby nepřišel.