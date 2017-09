Wall Street Closing Bell & výhled na 29. 9. 17

Hlavním dnešním tématem byl návrh daňové reformy Trumpovy administrativy. Trhy návrh zatím, zdá se, vnímají pozitivně, nicméně stále není úplně jasné, jak by měl být kryt schodek státního rozpočtu, který by díky sníženému výběru daní mohl vzniknout. Oživení, které si administrativa od návrhu slibuje, by schodek nemuselo vynahradit a růst ekonomiky , který by snížením daní měl být podpořen by byl postupný. Z těchto důvodu také dnes po třech dnech posilování, oslabil dolar , který se na páru s eurem pohyboval u hodnoty 1,1780. Mírně rostlo zlato , které se v závěru pohybovalo u ceny 1290 USD za unci. Ropa , dnes ztrácela k ceně 51,5 USD za barel a korigovala tak zisky z úvodu týdne, sentiment však nadále zůstává pozitivní. Pokles je zatím omezován napětím mezi Kurdy po jejich referendu o vyhlášení nezávislosti a okolními státy.