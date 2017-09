Audi se dostává do čela samořídícího pelotonu. Proč se tam ostatním zase tolik nechce?

Německá automobilka Audi se posouvá do čela snah o automatizaci řízení. Georgina Prodhan a Agnieszka Flak k tomu na stránkách Reuters dodávají, že ostatní automobilky se tímto směrem nijak zvlášť neženou. Příčinou je nejasné právní a regulační prostředí.



Audi představilo na autosalonu ve Frankfurtu model A8, který je za určitých podmínek schopen samořízení, pomáhá řidiči přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého a není u něj třeba, aby řidič neustále sledoval silnici. Stačí jen, aby byl připraven převzít řízení v případě, že se ozve alarm. Na stupnici od nuly do pěti, kde nula značí současné plně manuální řízení a pětka plně autonomní řízení, se A8 pohybuje na úrovni tří. Nachází se tak stupeň nad vozy od Tesly a General Motors.



Audi se snaží zbavit stínu, který na něj vrhá emisní skandál mateřské společnosti Volkswagen. Automobilka se tak snaží přijít na trh s novým prestižním modelem a jeho ředitel pro výzkum a vývoj Peter Mertens tvrdí, že se mu skutečně daří potvrdit heslo „Vorsprung durch Technik“. Jenže tento „pokrok skrze technologii“ brzdí nutnost speciálních schvalovacích řízení, která opravňují k řízení aut, jako je A8. Otázkou je i to, jak rychle se má vlastně řidič v případě potřeby začít věnovat řízení a kdo je zodpovědný za situaci vzniklou během doby, kdy jej ještě nepřevzal.





Některé automobilky tak ještě nejsou přesvědčeny, že trh je již pro tyto nové technologie zralý. Didier Leroy, který stojí v čele evropských aktivit Toyoty, se například ptá: „Kdo bude platit za něco, co může využít jen v extrémně omezených podmínkách?“ Podle něj snahy Audi neznamenají, že se nyní stejným směrem vrhnou i ostatní.A8 nabízí například „pilota pro zácpy“, který dovede na dálnici sám řídit až do rychlosti 60 kilometrů v hodině. Audi očekává, že jeho zákazníci budou moci tyto technologie využívat od roku 2019 a žádá proto o schválení v řadě zemí včetně Německa. Automobilka doufá, že se tím dostane před Teslu a její systémy samořízení. Ty navíc utrpěly značný šrám na pověsti poté, co při nehodě zemřel řidič, který je využíval. Tesla ovšem tvrdí, že je využíval v podmínkách, kdy tak činit neměl.Automobilky čelí obrovskému množství regulačních režimů, protože každá země používá svůj vlastní a v USA se dokonce liší stát od státu. Nejméně restrikcí je uplatňováno na Floridě, kde je v podstatě možné využívat autonomní řízení bez zvláštního povolení a pojištění. Na druhém konci spektra se nachází New York , kde musí mít řidič vždy alespoň jednu ruku na volantu.V Německu, které stojí v čele regulačních úprav v této oblasti v Evropě , je od května legalizováno autonomní řízení s tím, že za volantem musí sedět řidič s platným řidičským průkazem. Každý model auta s touto technologií ale musí projít vlastním schvalovacím řízením. A němečtí politici doufají, že se jim podaří přesvědčit ostatní evropské země, aby byla přijata jednotná regulace.(Zdroj: Reuters)